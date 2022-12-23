中國疫情數字引疑竇 布林肯致電王毅籲確保透明

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中國放棄清零政策後疫情大爆發，但官方染疫死亡人數卻異常低，引發外界質疑。圖為20日北京地鐵站人潮。（美聯社）

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（中央社記者徐薇婷華盛頓22日專電）中國放棄清零政策後疫情大爆發，但官方染疫死亡人數卻異常低，引發外界質疑。美國國務卿布林肯今天與中國外長王毅通話，討論疫情情況，強調資訊透明對國際社會的重要性。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）晚間表示，布林肯（Antony Blinken）今天與王毅通話，進一步討論當前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）情勢，並向中方強調資訊透明對國際社會的重要性。

面對嚴苛防疫措施引爆「白紙運動」，北京當局本月7日公布優化防疫新10條措施，COVID-19清零政策步入歷史。

根據多家外媒報導，中國政府放棄清零後各地火葬場大排長龍，疫情快速蔓延，但官方公布的染疫死亡數字卻異常低，政策鬆綁以來僅19日、20日各通報2例與5例新增死亡人數，引起外界質疑中國隱瞞疫情。

布林肯今天稍早舉行年終記者會，在問到中國疫情爆發及官方數據準確性時表示，美方希望北京能控制住疫情，因為對所有國家包括中國都很重要的是，聚焦在讓人民接種疫苗、確保可篩檢與取得治療藥物，「重要的是，與世界分享實際情況，因為這不僅影響中國，也影響整個世界」。

布林肯說，美國是全球疫苗最大捐助國，已準備好持續向全球民眾提供支援，包括中國人民在內。但他透露，中國目前未向美方請求援助。

除了中國疫情外，普萊斯說，布林肯也向王毅關切俄烏戰爭，指戰事對全球安全與經濟穩定都造成威脅；布林肯也提出美中雙方必須維持溝通管道暢通，以負責任方式管控雙邊關係。（編輯：郭中翰）1111223