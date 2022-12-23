通話布林肯 王毅：美方不能切香腸挑戰中方紅線

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（中央社記者邱國強北京23日電）新華社報導，中國外長王毅今天與美國國務卿布林肯通電話時聲稱，美方必須重視中方正當關切，不能以切香腸方式挑戰中方紅線。布林肯則說，美方願與中方探討兩國關係指導原則。

報導提到，雙方還就烏克蘭問題交換了意見。王毅強調，中國始終站在和平一邊，站在聯合國憲章宗旨一邊，站在國際社會勸和促談一邊。將繼續以自己的方式為化解危機發揮建設性作用。

根據報導，11月中國國家習近平主席與美國總統拜登（Joe Biden）在峇里島成功會晤，為推動兩國關係走出嚴重困難局面、重回健康穩定軌道進行戰略引領，「對外發出了積極信號」。雙方團隊按照兩國元首共識開展了一系列接觸，「總的看是有益的」。

但王毅接著聲稱，美方不能「一邊要對話，一邊搞遏制；一邊談合作，一邊捅刀子」。這不是合理競爭，而是無理打壓；不是管控分歧，而是激化矛盾，實際上還是搞單邊霸凌的老套路。這在中國過去就行不通，今後更行不通。

王毅又說，中方將繼續堅決捍衛自身主權安全發展利益。美方必須「重視中方正當關切，停止遏制打壓中國發展」，尤其不能以「切香腸」方式不斷挑戰中方的紅線。

他強調，雙方應聚焦將兩國元首峇里島共識轉化為實際的政策和具體的行動。而雙方主管官員的廊坊會晤是「深入、建設性的」，要加緊中美關係指導原則磋商，有序推進各層級、各領域對話，通過聯合工作組解決兩國之間的具體問題。

王毅說，新年應有新氣象，兩國和世界人民都普遍希望中美關係止跌回升，「零和思維」只會導致兩個大國「相互消耗、迎頭碰撞。孰是孰非，一目了然。何去何從，事在人為」。雙方要按照兩國元首指明的方向，探索中美兩個大國的「正確相處之道」，為兩國人民福祉和世界和平穩定作出應盡努力。

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根據這項報導，布林肯表示，美方願與中方探討兩國關係指導原則，負責任管理美中關係，在符合雙方共同利益的領域開展合作。美方繼續奉行「一個中國政策」，不支持台灣獨立。

據報導，布林肯說，美方讚賞中方發揮領導力和聯合國「生物多樣性公約」締約方大會第15次會議主席國作用，推動達成富有雄心的生物多樣性保護架構，期待美中共同推動實施。（編輯：曹宇帆）1111223