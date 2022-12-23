布林肯強調中國應分享疫情資訊 稱準備好協助抗疫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國國務卿布林肯今天強調，包括中國在內的所有國家都必須分享有關自身COVID-19疫情經驗的資訊。值此之際，一些專家已開始質疑北京的官方住院和死亡數據。

路透社報導，布林肯（Antony Blinken）在國務院一場記者會上還說，華府準備好協助所有國家因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，但北京未要求美國幫忙。

布林肯說：「包括中國在內的所有國家專注讓人民能接種疫苗、篩檢和治療，這也非常重要，要緊的事還有跟全世界分享他們正在經歷什麼的資訊。」

「因為這不只可能會影響到中國，還會影響到全世界，所以我們不希望看到那種事發生。」

布林肯拒絕說明華府最近有無向北京提議什麼具體協助，但他說，美國準備好繼續支持包括中國在內的全球人民。

他還說：「中國迄今尚未要求那項協助。」

自北京放棄COVID-19清零政策以來，世界衛生組織（WHO）尚未收到中國的新染疫住院數據，令部分衛生專家質疑北京是否在隱瞞疫情規模。（譯者：楊昭彥）1111223