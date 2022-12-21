更多編輯台推薦新聞：
5萬球迷湧協和廣場打氣 法國隊前鋒：溫暖我們的心
運動

5萬球迷湧協和廣場打氣 法國隊前鋒：溫暖我們的心

北市112年春節垃圾收運 大年初一到初三停收
地方

北市112年春節垃圾收運 大年初一到初三停收

文化+／透過紙本日曆介紹各國時事 敏迪讓國際新聞走進日常

文化+／透過紙本日曆介紹各國時事 敏迪讓國際新聞走進日常

圖輯／阿根廷睽違36年奪世足冠軍 全民沸騰日夜狂歡
運動

圖輯／阿根廷睽違36年奪世足冠軍 全民沸騰日夜狂歡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
民進黨敗選傳找戰犯 陳其邁說重話：哪位不需檢討？請黨內注意言行
首頁 / 國際

美國願提供疫苗 中國外交部：自己可以滿足需求

2022/12/21 17:17
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北21日電）美國表達願提供COVID-19疫苗援助中國後，中國外交部發言人毛寧今天回應給出軟釘子；她說，中方目前疫苗加強針的接種工作正在有序推進，藥品和檢測試劑總體可以滿足需求。

據中國新聞網報導，中國外交部21日下午舉行例行記者會，有記者提問，美國國務院表示願與中國分享疫苗來應對疫情，請問中方對此有何回應？

毛寧稱，疫情發生近3年來，中國政府堅持人民至上、生命至上，從自身國情出發，制定符合最廣大人民利益的防疫政策，最大程度保護了人民生命安全和身體健康，最大限度減少了疫情對經濟社會發展的影響，實現了以最小代價實現最好效果的目標。

她說，根據疫情出現的新變化，中方正不斷優化防控措施，確保更好地統籌疫情防控和經濟社會發展。目前疫苗加強針（第3劑、第4劑）的接種工作正在有序推進，藥品和檢測試劑總體可以滿足需求。

毛寧並稱，相信在中國人民齊心協力、團結應對之下，一定能迎來經濟社會平穩有序發展的新階段。中方也願繼續與國際社會團結合作，共同應對疫情挑戰，更好地保護人民生命健康，推動世界經濟恢復健康增長，推動構建人類衛生健康共同體。

這不是中國疫情大爆發後，中方首度婉拒美方援助的提議。

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）14日表示，只要北京開口，美國願意協助中國應對當前升高的疫情。但中國外交部發言人汪文斌隔天在外交部例行記者會回應稱，中國有「體制優勢」，一定能順利度過疫情高峰。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）當地時間20日表示：「美國是全球COVID-19疫苗的最大捐助國。我們準備持續支援中國在內的全球各地人民之外，也包括其他COVID相關的衛生援助。」

世界衛生組織（WHO）6月指出，中國國藥集團的疫苗施打2劑後，針對預防有症狀感染和住院治療的有效率為79%；相較之下，美製莫德納（Moderna）和輝瑞（Pfizer）疫苗的有效率為95%左右。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1111221

#中國
#毛寧
#中國外交部
毛寧
北京宣布澳洲外長20日訪問中國 盼兩國關係改善 北京：研究制定便利跨境人員往來新舉措
普萊斯
塔利班禁女性上大學 美國警告將招致嚴重後果 美提議提供疫苗給中國 幫助遏制COVID-19疫情
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族