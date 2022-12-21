美國願提供疫苗 中國外交部：自己可以滿足需求

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（中央社台北21日電）美國表達願提供COVID-19疫苗援助中國後，中國外交部發言人毛寧今天回應給出軟釘子；她說，中方目前疫苗加強針的接種工作正在有序推進，藥品和檢測試劑總體可以滿足需求。

據中國新聞網報導，中國外交部21日下午舉行例行記者會，有記者提問，美國國務院表示願與中國分享疫苗來應對疫情，請問中方對此有何回應？

毛寧稱，疫情發生近3年來，中國政府堅持人民至上、生命至上，從自身國情出發，制定符合最廣大人民利益的防疫政策，最大程度保護了人民生命安全和身體健康，最大限度減少了疫情對經濟社會發展的影響，實現了以最小代價實現最好效果的目標。

她說，根據疫情出現的新變化，中方正不斷優化防控措施，確保更好地統籌疫情防控和經濟社會發展。目前疫苗加強針（第3劑、第4劑）的接種工作正在有序推進，藥品和檢測試劑總體可以滿足需求。

毛寧並稱，相信在中國人民齊心協力、團結應對之下，一定能迎來經濟社會平穩有序發展的新階段。中方也願繼續與國際社會團結合作，共同應對疫情挑戰，更好地保護人民生命健康，推動世界經濟恢復健康增長，推動構建人類衛生健康共同體。

這不是中國疫情大爆發後，中方首度婉拒美方援助的提議。

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）14日表示，只要北京開口，美國願意協助中國應對當前升高的疫情。但中國外交部發言人汪文斌隔天在外交部例行記者會回應稱，中國有「體制優勢」，一定能順利度過疫情高峰。

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美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）當地時間20日表示：「美國是全球COVID-19疫苗的最大捐助國。我們準備持續支援中國在內的全球各地人民之外，也包括其他COVID相關的衛生援助。」

世界衛生組織（WHO）6月指出，中國國藥集團的疫苗施打2劑後，針對預防有症狀感染和住院治療的有效率為79%；相較之下，美製莫德納（Moderna）和輝瑞（Pfizer）疫苗的有效率為95%左右。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1111221