中國疫情快速蔓延 專家指開放時間糟且準備不足

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（中央社台北22日電）中國COVID-19疫情蔓延，染疫人數直線上升，更發生醫療擠兌的情形。外媒引述公共政策專家分析，中國選擇開放的時間點非常糟糕，而且一直以來缺少明確清晰的開放路線，明顯準備不足。

中國防疫驟然鬆綁，求診壓力及群聚感染導致醫療體系面臨巨大壓力；全民瘋搶止痛藥、退燒藥，造成「一藥難求」，許多民眾轉向海外委託親友或業者代購。

於此同時，大量外送員、快遞司機病倒，人力缺口逐漸擴大，配送延遲甚至找不到人員運送，從食物到民生必需品，物流「最後一哩路」被中斷。

英國廣播公司（BBC）中文網引述學者分析，指中國選擇開放的時間點非常糟糕，而且是在準備不足的情況下鬆綁。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾表示，現在的情形暴露了中國政府在疫苗普及和藥品儲備的準備不足。「我不覺得他們有任何準備。國際上的經驗已經很清楚，最重要的準備工作就是給老年人打疫苗。另外，如果藥品儲存足夠的話，大家怎麼會去搶呢？」

吳木鑾表示，在放鬆管控前，許多國家會先提出一個路線圖，安排一個步驟接一個步驟。世界各國的民眾都不喜歡疫情帶來的各種限制措施，因此許多政府就會和民眾約定，「要移除限制，社會契約要重新做，基本做法就是打疫苗，從年紀比較大的人開始，然後慢慢放寬限制。」

他指出，在這個過程中，政府會與民眾形成一個新的社會契約（social contract），藉此面對之後的情形，但在中國完全沒有這個過程。「很多國家在做新的社會契約的過程中，老百姓會更加信任政府。本來中國民眾對中國政府的信任度是相對高的，但中國的裂痕反而加深了。」

吳木鑾認為，中國政府很多解釋工作沒有做好，也沒有做好準備，例如，中國早就應該引進保護率更高的復必泰（BNT）疫苗。

紐約州立大學奧爾巴尼分校政治學教授陳澄觀察，中國在出現抗議活動（白紙運動）後突然鬆綁，而且是在藥品到位和第4劑疫苗開打之前，令不少人錯愕。「原本支持放開的人已經對政府不滿，如今不少原本支持清零的人也對這次轉向感到不知所措。這種情況肯定會傷害社會對政府的信任。」

陳澄說，如果中國政府要重新建立社會信心，一些補救措施刻不容緩。除了推廣第4劑、調配抗原（快篩）試劑與藥品以外，應該更加主動發布訊息。

但他也坦言，中國正值政府換屆「青黃不接」的時期，不少問題在明年春季（兩會）之前恐怕得不到解決。（編輯：吳柏緯/楊昇儒）1111222