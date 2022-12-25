孔傑榮：習近平失去中國民眾的尊重

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（中央社台北25日電）美國之音（VOA）24日報導，美國知名中國問題專家、紐約法學院榮退教授孔傑榮受訪表示，中共領導人習近平的防疫政策被他自己的政府否定，似乎已經失去中國人民的尊重。

報導表示，孔傑榮指出，對習近平來說，2022年最後一段時間最令他不愉快，他的防疫政策被他自己的政府否定，似乎已經失去了中國老百姓對他的尊重。

孔傑榮表示，習近平處理疫情屢屢犯錯，已經影響中國政局的發展，使得中國的權力鬥爭比以往任何時候更有可能加劇。

他說，人民已經證明，他們有辦法抵抗習近平，如果習鎮壓、逮捕、懲罰，甚至消滅一個反對他的人，將會引起更多反彈。

展望2023年，孔傑榮說，習近平面臨的最大挑戰仍是疫情，人們將看到許多由於他過去幾年未能採取明智行動而導致的極端後果，這是最緊迫的問題。而中國百姓權力意識的提高，將增強他們做出反應的有效性。

孔傑榮說：「中國從未靜止不變，中國的時局發展通常像時尚般擺動，每隔幾年就會來回擺動一次。現在，鐘擺正擺到極權主義的極端，它自己就會產生反作用。」

對於台灣處境的分析，孔傑榮指出，台灣的處境總是危險的，台灣政府和人民、美國和其他西方大國的政策和行動，以及習近平的意圖，這些都可能使台灣的處境變得更危險或更不危險。

他說，習近平可能會由於內政困境而貿然攻台，但中國的情況經常因外交互動而發生變化，美國需要明智的政策，在不挑起危機的同時繼續支持台灣，但必須讓台灣採取能夠支持自己的政策。

至於陷入歷史低谷的美中關係，孔傑榮指出，美國內政一直是採取正確對中國或總體外交政策的困難障礙，民主與共和兩黨應採取比敵視中國更周延的對策，而非只是呼籲美國民眾漠視或厭惡中國。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1111225