中國衛健委染疫數統計被批失實 即日起不再公布

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北25日電）中國放寬防疫管制後疫情大爆發，但官方每日通報的新增病例僅約數千，甚至新增死亡病例零星或掛零，被批評失實。中國衛健委今天表示，即日起不再發布疫情訊息。

衛健委上午於官網公告：「從即日起，不再發布每日疫情信息，將由中國疾控中心發布相關疫情信息，供參考和研究使用。」

在此之前，衛健委則於14日說明，不再發布無症狀感染者的數據，原因是「當前新冠肺炎核酸檢測實行願檢盡檢的策略，許多無症狀感染者不再參加核酸檢測，無法準確掌握無症狀感染者的實際數量」。

中國防疫專家、中國工程院院士鍾南山於2020年元月20日接受央視訪問，宣布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）是人傳人的疫情，而衛健委則是從元月11日起發布疫情通報，至今兩年餘。

期間衛健委通報的單日新增染疫數最多僅破4萬，最後一則通報顯示，截至23日24時，累計報告確診病例僅39萬7195例。

但青島與東莞昨天相繼宣布，依監測數據或數字模型推測，日增染疫分別超過50萬與25萬，加上網傳衛健委最近外流的內部會議紀要披露，12月1日至20日累計感染已達2億4800萬人，官方的通報被質疑失實。

近來各地殯儀館屍滿為患，火葬場等著處理的遺體大排長龍，衛健委最後一則通報仍稱無新增死亡病例，因官方界定，病毒導致肺炎及呼吸衰竭死亡才歸類為染疫死亡。

上述的認定標準與他國完全不同，像是英美即認定，感染COVID-19致死的病例包括任何確診與可能死於其他疾病的患者。

環球時報前總編輯胡錫進也曾發文指出：「衛健委報的每日新增感染數字顯然嚴重失真，我不相信這個數字是真實的，而且大概也不會有誰相信它的真實性。」

他說，明不真實還不糾正，非常不應該，必須把這個問題捅破，讓數字回歸真實面貌，或者乾脆不報了。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1111225