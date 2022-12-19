中國南開大學講師挺白紙運動 校方強送精神病院

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北19日電）美國自由亞洲電台（RFA）14日報導，上月因新疆烏魯木齊市吉祥苑社區大火引發「白紙運動」，天津南開大學講師力挺並籲學校保護參與的學生，卻反被校方藉口核酸檢測強送精神病院。

報導說，南開大學哲學院講師吳亞楠支持參與白紙運動的學生被學校約談，她連連質問校方「是否應該保護學生們」？校方在讚美、歌頌、附和誰？為何要臉不紅、心不跳「對戰」可愛的學生們？

她還追問，是誰在賦予校方阻止她及同學們發出真理聲音的權利？校方要求她刪除微信朋友圈裡的發文，吳亞楠則回應：「面對一切威脅絕不後退，不會失去作為小小知識分子的氣節。」

之後校方藉口檢測核酸，把她塞進麵包車載運至天津聖安醫院，這是專門收治心理精神疾病患者的所在，吳亞楠當時還在群組發訊向學生求救說正藏身於醫院廁所，門外有人要拿繩子綁她強行注射。

關心她下落的網友透過推特發文呼籲各方關注，並說異議人士被囚禁其中，無人知曉，不定罪，卻長期監禁，強行餵藥，把正常人吃成精神病，這是中國最黑暗的法外之地。

今年8月間，長期關注中國人權議題的非政府組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）發布報告，揭露中國地方政府或警察數十年來藉口「精神病」，把至少近百名異議人士強行關進精神病院。

「保護衛士」從二手資料中找到與99名受害者相關的個資，自2015年至2021年，中國至少有144起非自願住院的案例，其中109個醫療院所被點名涉入其中，被箝制的異議分子遍布中國21個省分或城市。（編輯：曹宇帆/張淑伶）1111219