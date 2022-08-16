人權團體揭中國政府勾結精神病院 關押近百名異議分子

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（中央社台北16日電）長期關注中國人權議題的非政府組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）今天發布報告，揭露中國地方政府或警察數十年來藉口「精神病」，把至少近百名異議人士強行關進精神病院。

德國之聲今天報導，「保護衛士」的報告指出，代號「安康」用來維穩的精神病院體系由警察管理，醫生和醫院與中國政府勾結，以非自願住院治療和強制用藥對付受害者，遭逼迫的異議人士通常並未經正常程序判定他們是否確實罹患精神疾病。

報告的共同作者賈德納（Dinah Gardner）表示：「這是一個存在許久的系統，在中國已施行數十年，直到今天這個系統仍繼續運作，反應出在中國維護穩定的重要性超過一切，包含每個人的人權。」

「保護衛士」從二手資料中找到與99名受害者相關的個資，自2015年至2021年，中國至少有144起非自願住院的案例，其中109個醫療院所被點名涉入其中，被箝制的異議分子遍佈中國21個省份或城市。

根據報告，2015年至2021年中國被箝制的異議分子遍佈21省份或城市。（圖取自保護衛士網頁safeguarddefenders.com）

最驚人是幾乎1/3受害者被反覆送進精神病院，其中有2人至少被送超過5次而且關很久，1/2被關逾6個月，有人被關長達逾10年，2/3納入安康體系的個案未經法律規定的精神評估。

他們在精神病院裡飽受凌虐，包括被迫接受痛苦的電療、綁在床上、被強迫在床上穿著髒衣服長達數小時並備受羞辱、被毆打或是不准見家人或律師。

報告舉例，「潑墨女孩」董瑤瓊2018年因上傳朝習近平畫像潑墨而被送入精神病院，2020年底曾短暫現身，上傳影片控訴中國政府打壓她，並稱已「不再恐懼政府」，要爭取自由，隨後就被消失了。

報告指出，董瑤瓊（左）2018年因上傳朝習近平畫像潑墨的影片而被送入精神病院。（圖取自保護衛士網頁safeguarddefenders.com）

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上海震旦職業學院有個教師質疑官方的南京大屠殺死亡人數遭解僱，湖南省湘西自治州永順縣懷孕女教師李田田聲援，反被警察強行關進精神病院，雖然她隨後獲釋但最終選擇遠離家鄉。

報告指出，中共領導人習近平非常關注「維穩」，2019年編列的維穩預算高達人民幣1兆3900萬元（約新台幣6兆1380億元），而安康系統的受害者往往像是被困在噩夢裡，他們不知這樣的待遇何時才會結束。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110816