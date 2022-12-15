歐洲議會譴責中國封控迫害人權 要求歐盟加強制裁

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歐洲議會15日通過決議，譴責中國政府對抗議疫情封控民眾的騷擾和迫害。圖為11月27日北京大批民眾在街頭舉白紙示威。（路透社）

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（中央社記者田習如布魯塞爾15日專電）歐洲議會今天通過決議，譴責中國政府對抗議疫情封控民眾的騷擾和迫害，並要求需對危害人權罪行負責的中國官員加強制裁。

歐洲議會（European Parliament）在今年最後一次全體會議期間對人權議題「年終掃除」，今天對3個國家的人權情況分別通過決議文表達關切。

首先，歐洲議員們支持中國多地民眾抗議疫情封控的基本權利，指責中國政府違反言論、集會、新聞自由，尤其在大量監控設備下使人權惡化。他們也認為，11月24日烏魯木齊一樁疑因嚴格封控導致救災不及的大火傷亡者都是維吾爾族人，代表對新疆維族系統性的壓迫。

此外，決議文提到一名外國記者（指英國廣播公司記者Edward Lawrence）在採訪抗議活動時遭中國警方逮捕的事件，要求中國政府取消對獨立記者、國際觀察員和調查組織進入中國的阻撓。

歐洲議會因此要求歐盟對迫害人權事件有責任的中國官員加強制裁。

今天同時通過另兩個人權決議案包括譴責非洲國家查德政府在10月對民主示威人士的迫害，以及呼籲中東國家巴林釋放一名已被監禁12年的丹麥-巴林裔人權工作者。（編輯：黃自強）1111215