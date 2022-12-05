白紙運動參與者手機數位足跡難消除 中國警方找上門約談恐嚇

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（中央社台北5日電）各種手機通訊社群軟體在中國白紙運動中扮演重要角色，然而參與者留下的手機數位足跡卻成中國警方秋後算帳依據。外媒報導，越來越多參加者被警方找上門，社群帳號甚至被陌生人嘗試登錄。

因為反對長時間、不合理的封控，中國多個城市自11月下旬起陸續發生「白紙運動」抗議，並藉由網路傳播引發全球關注，世界各地都出現聲援活動。在這樣的壓力之下，中國的防疫措施也出現鬆動的跡象。

然而，隨著中國國內的抗議活動逐漸消失，中國的警方也「動了起來」，越來越多活動參與者遭警方約談、問話。

綜合紐約時報、德國之聲、美國之音報導，中國各地陸續有抗議活動的參加者陸續表示遭到中國當局試圖追蹤、恐嚇或居留。中國的監控科技主要用於監控異議人士、少數民族，大多數的中國人以為只要守法，就不會成為監控鎖定的對象。然而這次的抗議風潮，讓「中國一線城市的中產階級居民第一次感受到警察國家的威力」。

報導稱，不少參與者遭到警方「登門拜訪」，廣州有多名抗議活動參與者表示在被員警問話並交出了身分證號碼之後，他們的加密通訊軟體Telegram收到了來自陌生人的登錄請求。

中國警方運用人臉識別、手機資訊和線人舉報，查出參加抗議或是前往抗議地點的民眾身分和居住地址，並警告他們不要再次參加集會活動。

此外，於2020年開始使用，中國政府與電信業者合作建立，可以利用手機所在的基地台資料，監測使用者最近14天位置的「通信大資料行程卡」（行程碼），也成為警方調查參與者的「利器」。

報導說，中國的防疫措施使「行程碼」實際上成為出入許多公共場所和使用交通工具的必備通行證，沒有手機寸步難行。

報導引述多倫多大學的蒙克國際研究中心公民實驗室（Citizen Lab）研究員徐洛文表示，中國警方應該有能力查出個人在特定時間、特定地點的手機資訊，「很簡單的方法是去找電信公司，詢問他們某個電話號碼在什麼時間連接到了哪個基地台」。

為了反制中國的天網監控，不少中國網友在「境外社群平台」上分享躲避的手段，包含手機轉成飛行模式、關閉手機的定位功能等，此外也有人攜帶平時不會使用、沒有綁定健康碼，與個人資訊關聯度較低的備用手機，可能可以「僥倖」躲過警方的追蹤。

曾擔任微博審查員的「中國數字時代」網站編輯劉力朋說，攜帶的手機所存有的資訊越少越好。「他們知道即便你在牆內實名的帳號，但無法知道你在牆外的帳號。如果你的身分跟牆外的帳號產生了關聯，那就相當危險了。」（編輯：吳柏緯/唐佩君）1111205