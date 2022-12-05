憂染疫爭取提前返鄉 武漢大學學生校內聚集抗議

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（中央社記者邱國強北京5日電）中國官方雖在「白紙運動」後加強管控全國大學校園，但約100名武漢大學學生昨晚在校園聚集，要求校方比照其他學校作法讓學生提前返鄉，並喊出「信息透明，過程公開」的口號。

綜合中國網路訊息，武漢大學學生的訴求與「白紙運動」沒有直接關聯，並不涉及全國防疫層面乃至於言論自由，且帶頭組織的學生甚至要求參與者不要攜帶白紙，訴求則是「提前返鄉」。因此，和先前其他學校日前爆發的聚集行動相較，外界對武漢大學這場學生聚集的看法，顯得分歧。

儘管沒有白紙，但由於昨晚武漢降下大雨，約100名參與學生全都撐著雨傘參加，因此不少網友戲稱，主辦方避開了「白紙運動」，卻反而和香港一樣成了「雨傘運動」。

在帶動下，這些學生反覆喊出「信息透明，過程公開」的口號，並指先前校園因為出現感染病例而被封控，如今其他學校為「因應疫情」陸續讓學生提前返鄉。但武漢大學既不讓學生返鄉，繼續封控下又導致染疫人數上升。學生為此反映多次，不但未獲回應，校方甚至準備恢復實體上課，恐將讓校內疫情加速蔓延。

與南京傳媒學院、北京清華大學爆發的抗議相較，網友對武漢大學這起抗議的評價顯得分歧。有網友認為，和上述學校比起來，這批武漢大學學生的訴求顯得十分「利己」。明眼人都知道，其他學校讓學生提前放寒假返鄉，是為了「維穩」而非「防疫」。只拿「提前返鄉」作訴求，層次上有明顯差距。

但也有網友指出，受到前人啟發，武漢大學學生的作法顯示出，中國的大學生至少現在終於敢站出來發聲，不再總是覺得「歲月靜好」事不關己，或有話也只是私下抱怨。不管訴求為何，「白紙運動」還是產生了一定的啟迪作用。（編輯：吳柏緯）1111205