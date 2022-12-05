布林肯支持中國抗議群眾 訪中將重申美國不會對人權議題沉默

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（中央社記者江今葉華盛頓4日專電）美國國務卿布林肯今天接受媒體訪問時表示，美國支持中國民眾進行和平抗議。他並表示，明年初訪問中國時也會當面表達人權與基本公民自由是美國核心。

布林肯（Antony Blinken）今天接受美國有線電視新聞網（CNN）節目「美國國情」（State of the Union）訪問時，被問到對近來在中國各地爆發白紙運動的看法。

布林肯表示，不論是中國、伊朗或是任何地方，美國支持各地民眾進行和平抗議，表達看法、發洩不滿，美國也反對任何特定國家或地區以任何形式鎮壓。

主持人塔柏爾（Jake Tapper）追問將在明年初訪問中國的布林肯，屆時會跟中國國家主席習近平如何談論這些抗議者時，布林肯說，「說出我們常說的和拜登總統（Joe Biden）跟習近平說過的話，那就是人權與基本公民自由是我們做為美國人的核心，沒有美國政府、美國總統會對此保持沉默。」

不過布林肯也強調，明年初的中國行是拜登與習近平在印尼的20國集團（ G20 G20小百科 20國集團（G20）是全球主要經濟體齊聚一堂的國際論壇，會員國國內生產毛額（GDP）占全球80%、占全球貿易的75%，人口占全球的60%。

首屆論壇1999年在德國首都柏林舉行，並自2008年起每年召開1次國家元首與政府領導人出席的峰會，探討全球經濟與金融問題。

會員國有澳洲、阿根廷、巴西、加拿大、中國、法國、德國、日本、印度、印尼、義大利、墨西哥、俄羅斯、南非、沙烏地阿拉伯、韓國、土耳其、英國、美國與歐盟，西班牙則是固定來賓國。 看更多 關閉 ）領袖峰會期間的雙邊會談促成的。美中進行直接與明確溝通時非常重要，必須確保沒有誤解、沒有溝通不良，期望確保積極的溝通管道。

布林肯不諱言美中正展開激烈競爭，但他也表示，只要是在公平競爭的環境中，競爭就沒有錯，但要確保競爭不會演變為衝突。所以他會在明年初與中方進行對話，拜登政府的其他部門也會與中方相關部門進行接觸。如果能找到合作之處，將符合美國人民利益，也符合世界各地人民利益。（編輯：韋樞）1111205