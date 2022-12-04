白紙運動後北京警方加強戒備 本週暫難延續

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中國11月底爆發「白紙運動」後1週來，北京等各大城市警方處於戒備狀態，防止運動再起。圖為入夜後的北京亮馬橋旁道路，圖中可見警車停靠路邊戒備，前後50至100公尺都布設其他警車，對有意表達訴求者構成嚇阻作用。（民眾提供）中央社記者邱國強北京傳真 111年12月4日

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（中央社記者邱國強北京4日電）中國上週末爆發「白紙運動」後，各大城市警方即處於戒備狀態，防止運動再起。其中北京各個可能聚眾或如亮馬橋、四通橋等具象徵性的地點更廣布警力達1週，導致運動暫難延續。

特別是自2日（週五）晚間起至今晚，包括亮馬橋、四通橋及天安門廣場、前門、南鑼鼓巷、798、朝陽公園、奧體公園、王府井、西單商圈等地週邊，路邊更是停放大批警車及一般車輛外型的警用車，並有員警在週邊路口巡邏，且隨機抽查證件，對有意表達訴求者構成嚇阻作用。

據記者了解，11月27日晚間在亮馬河畔及亮馬橋下成功表達訴求後，一些參與者曾討論以不同地點及不同方式，選擇含週間或週末的各種可能時間，再度表達訴求。但在北京警方高度加強戒備，特別是28日晚間原計劃的四通橋集會失敗後，「白紙運動」在北京再起的可能性大幅降低。

事實上，自11月28日起至今不論白天或夜間，北京市包括上述地點，以及市區或市郊可能容納較多人群的地點，路邊都停放許多警車及警用車。其中，亮馬橋及四通橋週邊更是每隔50至100公尺就停放1輛警車，且整夜閃爍 警示燈。

同時，像是天安門廣場週邊，特別是天安門城樓、人民大會堂及國家博物館前，近1週來都禁止行人通行，民眾必須繞道通行。而城樓與廣場間的長安街上，靠近管制區域的公車站牌採取「准下不准上」的管制措施，要搭車的民眾只能改搭地鐵。

而像是前門步行街、亮馬橋旁使館區，以及四通橋附近的人民大學一帶人行道，不時會有員警要求行人出示身分證供查驗。

有知曉內情的民眾表示，在北京清華大學校園及亮馬橋爆發「白紙運動」後，北京全市大學院校幾已讓外地學生全數提前返鄉，留在北京的學生也都多次收到校方的告誡，要求勿再參加相關聚眾活動。清華也因為「白紙運動」，成為中國安全單位展開重點監控的校園。

另有民眾透露，至於在亮馬橋聚眾中參與演講的社會人士，目前雖未遭到如上海般直接逮捕或其他打壓。但因影響與上海相當，加上他們的身分恐已被公安單位掌握，未來的人身安全有待關注。（編輯：張淑伶）1111204