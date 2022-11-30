中共疑似設置釣魚帳戶 拐騙挺白紙運動民眾上鉤

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（中央社台北30日電）中共當局不僅開始逮捕挺白紙運動民眾，近來推特與Telegram等社群網站更出現疑似是警方設置的釣魚帳戶「中國抗議China Protest 2022」，意圖拐騙不知情的網友上鉤以遏止抗議潮。

中國大陸專欄作者賈葭29日在他個人的推特帳號發文指出，多方訊息顯示「中國抗議China Protest 2022」是個警方釣魚帳戶，並提醒民眾千萬不要加入這個帳戶建議的tele群。

推特帳號Moi saf的網友則發文說，「中國抗議China Protest 2022」是個已經被識破的釣魚號，呼籲千萬不要投稿。

對於中共當局疑似設置釣魚帳戶，網友痛斥：「忠誠的紅衛犬，人民才爭取第二天之後就有走狗出來滲透了，無數次證明共產黨的卑劣，中國人民真是悲哀。」

此外，遏止「白紙運動」的抗議潮蔓延，中國公安已開始大肆搜捕聲援反封控抗爭的民眾。

路透社29日引述3名日前參加北京抗議活動的人表示，中國當局開始調查一些週末曾參加抗議聚集的人，因此目前街道上仍有大批警察。

像是在浙江省杭州市某個大型廣場，有數百名警察把守，阻止民眾聚集，上傳推特的影音顯示，手持智慧型手機的群眾拍攝警察包圍並抓人的畫面，其他人則試圖救援被逮捕的。

另有網友上傳畫面至推特，披露上海警方在地鐵車廂逐一搜查民眾的手機，也有網友說，這是警察在一一比對身分證，但不論查啥，都不想被這幫民警給查驗。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1111130