推特名人「李老師」即時報導白紙運動 證實曾受死亡威脅

（中央社記者邱國強北京30日電）中國「白紙運動」爆發後，即時追蹤相關訊息的推特名人「李老師不是你老師」被指「完勝世界媒體」。他證實自己曾遭自稱中國國安者死亡威脅，也認為這波抗議潮談不上「民變」。

自由亞洲電台29日以「如何以一人之力完勝世界各大媒體」為題，發表對「李老師不是你老師」（以下簡稱「李老師」）在台北時間28日進行的專訪。他說，在「白紙運動」的最高峰，自己的電子信箱曾創下每秒收到30至40封來信回報現場狀況的紀錄。

目前住在歐洲的「李老師」表示，他在「白紙運動」中受到關注實屬偶然。因為自己以往經常閱讀和接收中國網友投稿披露社會事件，而網友也知道他接收投稿，就形成了向他投稿的習慣。當社會事件發生，他們就會主動投稿，而「白紙運動」中有越來越多的人知道他，於是就有越來越多的人向他投稿。

至於如何鑑定消息真僞，「李老師」指出，他首先會從經驗判斷真僞。而同一件事情如果同時有10多個人投稿，那基本可以判斷這件事情的真實性。如果一件事情被說得很誇張，但只有1個人投稿，說明這多半是假消息。

「李老師」說，身爲「自媒體」，他是把「即時」放在第一位的，為的是想盡快地傳遞消息，因此他可以在事件發生幾分鐘內就可獲取消息，也因此會出現一些錯誤，這無法避免，但自己就盡量去修正。

推特名人「李老師不是你老師」在中國爆發白紙運動後，在網路上即時追蹤相關訊息。（圖取自twitter.com/whyyoutouzhele）

屬「90後」的「李老師」說，1989年六四事件時自己還沒出生。而當看到如今人們真的走上街頭，喊出那些口號時，他「一打開手機、打開私信，我真的就是一邊眼淚流著，一邊就去編輯這些內容」。

「李老師」表示，在「白紙運動」中，除了上海街頭群眾一起大喊，「罷免國賊習近平、共產黨下台」讓他印象深刻外，更感動的是成都的遊行參與者時刻都在保護身邊的人，不斷提醒防止踩踏且互相幫忙；而上海的參與者在警察抓人時就上前阻止，一起去把人拉回來。

至於中國近來爆發包括「白紙運動」在內的一波抗議潮，是否屬於「民變」？「李老師」認爲，參與者的訴求很簡單，就是「要吃飯，要生活」，不能再這麼「變態清零」下去了，是很基本的訴求。而所有的這種憤怒都來自封控，帶來收入歸零、經濟下滑、出行受限及各種亂象。

他指出，直到26、27日晚上，大城市裡才有人喊出「共產黨下台，罷黜習近平」這樣的口號。先前在烏魯木齊、武漢及一些小城市，似乎都沒有聽到這樣的口號。所以才覺得，「共產黨下台，罷黜習近平」不是大部分人的訴求，他們根本的訴求其實只是解封和反對清零，還沒有到「一定要改朝換代的這一步」。

「李老師」在「白紙運動」中的角色，引起海內外中國愛國主義分子強烈不滿。他證實，運動當晚就收到大量中國網路水軍的攻擊，包括人身威脅，還自稱自己是國安的人，知道他在哪裡、要他死等等。同時，中國國內也有人抹黑他指是運動策劃人。

針對他曾公開警告中國當局不要去騷擾他在國內的家人，「李老師」證實，27日就有警察前往他在中國國內的家裡作調查，想知道他目前人在哪裡，「就這樣問了一下，但也什麼都沒說」，不知道這些警察到底想幹什麼。

「李老師」說，中國當局已經把「煽動」的帽子扣在他頭上了。但儘管如此，他還是會堅持這樣做，原因很簡單，是因為推特中文社群裡需要中立、客觀、即時和真實準確地去報導中國的事情並記錄下來。畢竟，推特中文社群裡聚集了很多以前在中國國內「無法正常說話」的人，「這是一個火種吧，一個個地傳到我這裡」。（編輯：周慧盈）1111130