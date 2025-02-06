習近平會見貝東塔 肯定泰國打擊電信詐騙

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（中央社台北6日電）中國國家主席習近平今天在北京會見泰國總理貝東塔表示，中方讚賞泰方採取有力措施打擊網路賭博及電信詐騙，雙方要繼續加強執法安全和司法合作。

據新華社，習近平上午在人民大會堂會見到訪的貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）。中國演員王星年初在泰國被誘至緬甸妙瓦底電詐園區事件對中國民眾赴泰旅遊造成負面影響，外電先前稱貝東塔此行將與中方討論網路詐騙、赴泰旅遊等議題；而貝東塔訪中前夕，泰國政府4日稱將中斷對緬甸邊境部分地區電力供應，以打擊詐騙集團。

新華社引述習近平指出，中泰建交半世紀以來，兩國始終堅定支持對方維護國家主權、安全、發展利益。今年是中泰建交50週年暨「中泰友誼金色50年」，雙方要推動中泰命運共同體建設走深走實。

習近平並強調，中方願與泰方對接發展戰略，拓展互利合作，實施好中泰鐵路等旗艦項目，推動中老（寮國）泰聯通發展構想早日取得更多成果；並且深化數位經濟、新能源汽車等新興領域合作，攜手打造更加穩定暢通的產業鏈供應鏈。

習近平還說，中方讚賞泰方採取有力措施打擊網賭電詐，雙方要繼續加強執法安全和司法合作，維護人民生命財產安全，維護地區國家交往合作秩序。

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據報導，貝東塔表示，泰方堅定奉行一個中國政策，期待與中方加強高層交往；泰方願與中方和其他鄰國加強執法合作，採取堅決有效措施，打擊網賭電詐等跨境犯罪。

應中國國務院總理李強邀請，貝東塔於5至8日對中國進行正式訪問。（編輯：周慧盈/廖文綺）1140206