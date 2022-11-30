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廣州海珠區傳反封控抗議 警方朝民眾投擲催淚彈[影]

2022/11/30 14:05（11/30 16:14 更新）
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中國多地近日出現自發性集會，廣州市海珠區29日晚間再傳因防疫措施而爆發警民激烈衝突。圖為27日上海民眾集結於烏魯木齊中路與警方對峙，不願散去。中央社記者李雅雯上海攝 111年11月27日
中國多地近日出現自發性集會，廣州市海珠區29日晚間再傳因防疫措施而爆發警民激烈衝突。圖為27日上海民眾集結於烏魯木齊中路與警方對峙，不願散去。中央社記者李雅雯上海攝 111年11月27日
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（中央社台北30日電）中國多地近日出現自發性集會， 除悼念新疆烏魯木齊火災死難者，並對官方嚴厲的防疫政策表達不滿。廣州市海珠區昨晚再傳因防疫措施而爆發警民激烈衝突，警方甚至朝小巷民眾投擲催淚彈。

官方目前暫未通報或回應事件。

推特帳號「李老師不是你老師」發布最新影片透露，29日晚間11時左右，海珠區後滘發生群體事件，影片可見大批身穿防疫服裝的人員手持寫有「警察」二字的盾牌列隊前進，不停呼喊「回去了」。路邊的紅色擋板皆被踢倒在地，現場幾名男子疑似被鎖上手銬帶走。

另有影片顯示，有人朝向警方投擲玻璃瓶，並獲附近居民拍手歡呼，接著警方朝著小巷內的民眾投擲催淚彈，白色煙霧隨即在巷中蔓延，現場群眾四散。有網友清晨6時左右到現場拍片，其中顯示大量警車仍未離開。

「李老師不是你老師」引述微博網友說，這次矛盾爆發的原因在於COVID-19疫情管控期間網格間不能正常移動，且運出貨物需要向社區支付高額費用。

烏魯木齊一幢住宅24日發生大火，造成10人喪生，事件據指與過度防疫有關，引爆中國社會民怨，自上週六（26日）晚間開始，北京、上海等地的大學、民間都有自發性集會，除了悼念亡者，並對官方嚴厲的防疫政策表達不滿；而包括北京、上海、武漢、成都等多個大城市週末都爆發示威。

據美聯社，至少8個中國城市在週日（27日）出現示威活動。（編輯：周慧盈/陳沛冰）1111130

#中國
#反封控
#廣州
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