上海持續加大警力部署 不讓抗議聚集有空間

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（中央社記者李雅雯上海29日電）中國多地掀起「白紙運動」，在上海市烏魯木齊中路連續2天群聚抗議活動後，市區地鐵站出口、街道明顯可見警察人力配置力度大幅提升，見警率激增。

記者29日走訪人民廣場、南京東路、外灘等市區容易聚集人潮熱點，見警率大幅增加。人民廣場地鐵站往南京東路方向出口配置約3至4名警力，身著黃色外套；出口外側制高點也可見警力部署，時時觀察周邊動態。

南京東路地鐵站往外灘方向出口也有約4至5名警力，四處觀望環境。沿著南京東路往外灘前進，平均每走100公尺可見一處臨時搭建警哨，甚至有特警車輛穿梭其中，外灘周邊中山東一路一帶，可見多輛警車和警用機車停靠。

上海市烏魯木齊中路連續2天群聚抗議活動後，上海市區地鐵站出口、街道29日見警率明顯激增，中山東一路旁側停靠多輛警車、警用機車。中央社記者李雅雯上海攝 111年11月29日

南京東路和外灘為觀光熱門地點，假日經常可見警察維護秩序、交通、引導人流，相較於較少觀光客到訪的平日，見警率高得不成比例。周邊店家告訴中央社，警察多了些，不過不太清楚發生了什麼事情。

上海市烏魯木齊中路26日、27日連續兩天發生民眾自發性聚集悼念新疆烏魯木齊火災罹難者活動，後則擴大成為「不要健康碼」、「不要做核酸」等對於清零政策的公開批評；另有民眾現場喊出政治口號，大喊「不自由，毋寧死」。

新疆烏魯木齊市吉祥苑小區24日晚發生火災，疑因過度封控阻礙居民逃生和搶救釀死傷。上海市民26日在烏魯木齊中路聚集哀悼此事故，現場有花束、燭光，警方強力清場；27日仍有民眾再回到烏魯木齊中路。28日起則明顯有更多警察在市區戒備。

除了上海，在南京、北京、杭州、武漢、成都等地都出現相關的悼念與抗議活動，部分人士手持白紙，藉此表達抗議。 （編輯：張淑伶）1111129

上海市烏魯木齊中路連續2天群聚抗議活動後，上海市區地鐵站出口、街道29日見警率明顯激增。中央社記者李雅雯上海攝 111年11月29日

上海市烏魯木齊中路連續2天群聚抗議活動後，上海市區地鐵站出口、街道29日見警率明顯激增，大型商場外也可見多名警察。中央社記者李雅雯上海攝 111年11月29日