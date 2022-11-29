白紙運動 印度前次長：與天安門高度雷同

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（中央社記者林行健新德里29日專電）印度前外交部次長顧凱傑今天在印度媒體發表評論說，中國多處最近爆發的「白紙運動」，與天安門事件的雷同度高，不容中共輕忽，而不論如何處理，恐怕結果都不利於領導人習近平。

顧凱傑（Vijay Gokhale）這篇評論，今天被刊登在「印度時報」（Times of India）。

他在文中點出，與外界想像不同，因各種理由而起的零星示威在中國並不罕見，但值得注意的是，這是中國繼1989年天安門事件之後，再一次爆發圍繞著單一議題的示威。

文章說，中國政府在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發之初，祭出嚴厲的隔離及封城措施，創造出一個「抗疫泡沫」，以展示習近平的領導力，以及在抗疫上獨裁優於民主的印象。

但顧凱傑警告，正是這種把公共衛生危機當成宣傳機會的作法，播下了現今政治危機的種子。

他寫道，在領導層不斷吹噓「中國模式」的情況下，下面的官員忽視了中國疫苗品質、疫苗接種政策的不足之處，在最近剛落幕的中共第20次全國代表大會中，也沒有人想提「動態清零」防疫政策退場方案。

顧凱傑認為，雖然目前「白紙運動」看似零星、毫無組織，且沒有領導者，但天安門示威潮一開始也是這樣，因此這波示威潮接下來會如何發展，要看中共如何反應。

這位前外交官著有兩本有關天安門事件書籍。他觀察到，天安門事件爆發後，一些在1987年「中共13大」失勢的政治人物出來攪渾水，加劇了政治危機，而上個月才剛落幕的20大，也有許多政治人物失勢，雷同性不容輕視。

顧凱傑寫道，北京因應「白紙運動」有兩種可能作法：繼續現今抗疫政策並以武力鎮壓民憤，或是放寬「清零」但引發疫情爆發，凸顯習政府政策失敗，而這兩種結果對習近平都很不利。

另方面，「印度時報」昨天也曾發表社論，稱「白紙運動」足以讓習政府開始擔心民憤會不會演變成長期、廣泛的不穩定力量，但社論也憂心中共會不會為了不向民意示弱，而變得更強硬。

社論表示，外界可從「白紙運動」學到的教訓是，大型獨裁政權沒有足夠彈性來有效因應變化莫測的疫情，並無法管理複雜的經濟需求，在關鍵時候仍是政權至上而非經濟。（編輯：黃自強）1111129