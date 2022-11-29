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白紙運動後 中共政法委會議：堅決打擊擾亂秩序

2022/11/29 22:09（11/29 22:25 更新）
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上海市烏魯木齊中路連續2天群聚抗議活動後，上海市區地鐵站出口、街道29日見警率明顯激增，人民廣場地鐵站出口外制高點可見警察。中央社記者李雅雯上海攝 111年11月29日
上海市烏魯木齊中路連續2天群聚抗議活動後，上海市區地鐵站出口、街道29日見警率明顯激增，人民廣場地鐵站出口外制高點可見警察。中央社記者李雅雯上海攝 111年11月29日
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（中央社記者邱國強北京29日電）「白紙運動」過後，中共中央政法委28日即召開委員全體會議強調，要「堅決依法打擊敵對勢力滲透破壞活動，堅決依法打擊擾亂社會秩序的違法犯罪行為」，確實維護社會大局穩定。

中共中央政法委微信公眾號「長安劍」今晚公布，新任中央政法委書記陳文清28日主持召開這項會議。兼任政法委副書記的中國公安部長王小洪、兼任政法委委員的最高人民法院院長周強、最高人民檢察院院長張軍也出席會議，公檢法系統負責人全數到齊，被認為是中共當局對「白紙運動」的表態。

根據公布內容，會議傳達學習中共中央近期決策部署。並強調政法機關要以有力舉措貫徹落實中共20大精神，「堅決維護國家安全和社會穩定」。

這項會議圍繞中共20大報告涉政法工作部署要求，研究政法機關今後一個時期貫徹落實的任務目標、具體舉措，要求全面貫徹20大精神，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，堅決做到「兩個維護」，深入貫徹「習近平法治思想」和總體國家安全觀。

會議還要求，強化底線思維和鬥爭精神，加快建設更高水平的「平安中國、法治中國」，「以政法工作現代化保障中國式現代化」。

這項會議強調，要堅持以人民為中心，提高政治站位，不斷增強政治判斷力、政治領悟力、政治執行力。要及時疏導化解矛盾糾紛，幫助解決人民群眾實際困難。要「堅決依法打擊敵對勢力滲透破壞活動，堅決依法打擊擾亂社會秩序的違法犯罪行為，切實維護社會大局穩定」。

會議還研究了安全生產工作，強調要推動各地區各職能部門落實安全生產主體責任，全面排查整治風險隱患，堅決防範和遏制重特大事故發生，保障人民生命財產安全。

「白紙運動」是指26日開始在中國多個城市出現的抗議活動，參加者手持一張白紙表達抗議，緣起於對24日新疆烏魯木齊市火災遇難者的悼念，主要表達對中國過度防疫政策的不滿，進而提出言論自由等訴求。（編輯：張淑伶）1111129

#中共
#中國
#政法委
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