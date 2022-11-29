德智庫：中國防疫示威將暫時消失 不滿情緒可能擴大

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（中央社記者林育立柏林29日專電）中國多座城市上週末爆發示威，抗議強硬的清零政策，德國智庫研判由於官方鎮壓奏效，示威未來幾天將暫時從街頭消失，不過民間的不滿情緒仍在，甚至可能擴大。

柏林「墨卡托中國研究中心」（MERICS）主任胡謐空（Mikko Huotari）接受「德國第二電視台」（ZDF）訪問時表示，接下來幾天中國當局勢必打壓示威，收緊對社群媒體的控制，阻絕示威者協調的可能，因此街頭將暫時看不到抗議，那些在街上被拍到的示威者很可能被調查甚至遭迫害。

他指出，西方以為示威在中國很罕見，事實上中國天天都有示威，不過上週末的示威者來自社會不同階層，動作協調一致，這點在中國的確少見；而且就算示威從街頭消失，民間的不滿情緒仍在，未來幾週還可能會繼續擴大。

胡謐空指出，從各國經驗來看，嚴苛的防疫措施無法真正控制疫情，中國顯然還無法在嚴格管控和走出清零之間找到平衡，政府為因應民眾不滿，推出放寬防疫限制和加速接種等新措施，成功與否還有待觀察。

在特里爾（Trier）大學任教的中國政治專家古思亭（Kristin Shi-Kupfer）指出，雖然示威的核心訴求是抗議嚴苛的封城政策，不過抗議者應該會發現問題出在體制，上級非清零不可的指示，讓幹部承受龐大壓力，只好將壓力轉嫁給人民。

古思亭分析，中國情勢未來如何發展，將取決於防疫措施是否鬆綁到足以讓示威熄火，如果人民繼續覺得生活的空間受到壓縮，不排除示威重新燃起。

她說，此刻習近平面臨巨大壓力，因為現在真的只有他一人能擔起責任，再也不能推給別人。（編輯：黃自強）1111129