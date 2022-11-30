諾貝爾得主克魯曼：獨裁政權不認錯 中國輸掉抗疫之戰

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（中央社記者尹俊傑紐約29日專電）中國多地近期因人民厭倦嚴格防疫而爆發示威。紐約時報專欄作家克魯曼表示，獨裁政權不輕易認錯、不接受犯錯的證據，北京陷入自己製造的困局，輸掉曾引以為傲的抗疫之戰。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發近3年，全球多數國家逐漸恢復生活常態，中國則堅持嚴格的動態清零政策，經濟漸失動能，民眾怨聲載道。過去幾天，北京、上海、四川省成都等大城示威不斷，中共總書記習近平面臨掌權10年來最大民間反彈聲浪。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）寫道，他並非中國專家，也不知道局勢會怎麼發展，但他認為中國從防疫模範走向災難的教訓值得銘記。

他強調，面對傳染病大流行，採取公共衛生措施有其必要性，但隨著疫情變化、新跡象浮現，政府需要相應調整政策。中國出現的問題是獨裁政府無法承認犯錯，也不會接受他們不樂見的證據。

克魯曼表示，COVID-19大流行首年，採取嚴格防疫措施合理，口罩令甚至封鎖措施都不見得能防止病毒擴散，政府能做的只有拖慢疫情延燒速度。

面對COVID-19，美國與其他多國初期目標是「拉平曲線」，避免病例數達到醫療體系無法承載的高峰。有效疫苗問世後，防疫目標變成減緩感染，直到廣泛疫苗接種提供保護力為止。

克魯曼提到，這項策略在紐西蘭、台灣等地發揮作用。這些地方初期以嚴格防疫壓低COVID-19確診與死亡數，大量民眾接種疫苗後才鬆綁防疫措施。即使有疫苗，防疫鬆綁仍造成確診與死亡數激增，但至少沒有像提早開放那樣嚴重，因此人均死亡數遠低於美國。

與此同時，中國完全沒有制定配套方案，許多抵抗力較差的年長者沒有完整接種COVID-19疫苗，而且北京拒絕採用外國開發的疫苗，就算本土疫苗保護效力較差也不改其志。

克魯曼寫道：「這一切都讓習近平政權陷入自己製造的困局。清零政策顯然無以為繼，但結束它又將意味默認犯錯。獨裁者絕不會輕易這麼做。」

中國年長者COVID-19疫苗接種情況令人憂心之餘，近3年來疫情一有苗頭便強力壓制，具天然免疫力的民眾少之又少，加上中國加護病房床位稀少，都使得北京缺乏因應疫情大爆發的能力。

克魯曼形容，這是一場「沒有人知道會怎麼結束的惡夢」。

他表示，外界值得銘記的教訓是獨裁沒有比民主優越。獨裁者能迅速、果斷行動，但沒有人能告知他們錯了，他們可能因而鑄下大錯。就根本層面觀察，習近平拒絕放鬆動態清零政策，與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）揮軍烏克蘭徹底失敗有明顯相似之處。

其次，這凸顯各國領袖接納證據、願意在他們被證明犯錯時調整路線有多麼重要。

文章末尾寫道：「簡言之，我們能從中國學到的教訓比特定政策失敗還廣泛；我們應提防那些無視證據、堅持自己永遠是對的潛在獨裁者。」（編輯：高照芬）1111130