白紙運動後維穩 專家：不解決封控治標難治本

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（中央社台北30日電）專家分析，中國多地爆發反封控「白紙運動」後，中央將防控問題推給地方，這顯示中國領導人習近平尚未決定如何處理，但為防掉下神壇先展開維穩，但不解決封控，維穩只是治標不治本。

美國自由亞洲電台報導，新疆烏魯木齊市的一場大火點燃了中國群眾3年來對於動態清零政策的憤怒，白紙運動遍地開花。11月29日國務院聯防聯控機制記者會重申，反對封控層層加碼，卻未回答抗議群眾要求解封的關鍵問題，反倒是中共政法委下令，要堅決打擊敵對勢力的滲透和破壞活動。

報導指出，國家疾控局監督一司司長程有全指出，中央20條優化措施，每條都有充分的科學證據支撐，地方應妥善落實。近期「群眾反映的問題」，主要不是針對疫情防控本身，而是針對有些地方政府將防控措施簡單化、層層加碼、一刀切、忽視群眾訴求。

這一席話，讓外界質疑，北京是否有意將民眾對中央政府的怒火，轉嫁給地方政府。

自由亞洲電台採訪多名專家、學者評論白紙運動的影響。人權組織「公民力量」創辦人楊建利表示，29日國務院聯防聯控機制記者會只是中央既有政策的延續，顯示習近平尚未思量好要怎麼解決封控與抗議的問題，沒有正面回應這次民眾抗議所提出來的問題，且中央想把這個責任推給地方政府。

楊建利表示，20條優化措施讓地方政府無所適從，充滿了「既要、又要」（既要持續整治層層加碼，防止一封了之，又要反對不負責任的態度，防止一放了之）等模稜兩可的情況，地方政府官員要怎麼做？放鬆管制病例飆升，擔心上級怪罪、官位不穩，但嚴厲防控又憂引起民眾抗議，所以問題根本解決不了。

美國聖湯瑪斯國際研究與當代語言學系系主任葉耀元則分析，目前種種原因都指涉習近平本身是不想開放，但又不希望這麼多民眾在中國各大城市進行抗議運動，這些運動某種程度對於共產黨政權、對於習近平政權來講，是一個很大的威脅，因此習近平正在用時緊時鬆的方式，試驗民眾的回應。

在白紙運動後，中央政法委提出「兩個堅決」（堅決依法打擊敵對勢力滲透破壞活動，堅決依法打擊擾亂社會秩序的違法犯罪行為）展開維穩。

北京已祭出維穩手段，包含拘捕抗議民眾、在抗議地區部署大量警力、加強網路審查、在大眾運輸工具上檢查群眾手機中是裡否有抗議相關訊息，以及是否下載推特等被封禁的軟體。在北京市，各大學甚至提早讓學生返鄉，避免學生群聚抗議。

楊建利表示，群眾抗議使習近平掉下神壇，因此正在透過政治維穩手段，努力爬回去。不過，習近平若是不徹底解決封控問題，現在維穩的做法只會治標不治本。

他說「僅僅就防疫這件事，都沒有很好的措施，怎麼可能因為把學生送回家鄉，就認為這件事可以解決，肯定是解決不了的。我認為未來還會出現事件，引發下一輪的抗議活動。」

對此，葉耀元也說，現在中央政府做的事情都是治標不治本，短時間內好像把一些潛在的抗議分子送出去或逮捕，但是整個社會對於中央政府的不滿其實並沒有消彌，很多人的訴求其實是認為整個中國的經濟、中國的自由與中國的民主可能性都被習近平扼殺了，所以他們喊出的話很多是習近平要下台。

葉耀元認為，如果這次的抗議達不到一定程度的效果，民眾未來還是會因為其他事件，用一樣的方式凝聚彼此的力量，來對中央政府進行一定程度的抗衡。（編輯：唐佩君/周慧盈）1111130