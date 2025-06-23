花蓮女遊客賞鯨落海 幸穿救生衣獲救虛驚一場

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（中央社記者李先鳳花蓮縣23日電）花蓮近日天氣晴朗，出海賞鯨遊客不少，昨天1女遊客疑為拍美照不慎落海，還好身穿救生衣，能夠漂浮海面，船上工作人員投擲救生圈將人拉上船，經檢查身體無恙，虛驚一場。

賞鯨船業者呂世明說，發生落海意外是昨天下午4時船班，可能這名女乘客太開心，拍照時重心不穩不小心落海，船長與值勤船員立刻展開應變行動，停船確認落水位置，解說員用麥克風安撫落水乘客，提醒不要緊張，穩定漂浮姿勢，隨後投擲救生圈，將人拉回船上後，立刻檢查身體狀況，慶幸當事人完全無礙。

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呂世明說，這件事警惕業者與工作人員安全措施是最必要的事，出航前要求船上的所有乘客正確穿戴救生衣，且調整得非常合身，女乘客落水當下自然仰漂、也很鎮定。

根據呂世明轉述乘客說法，可能是拍照時站得太靠近船邊，稍微一轉身，重心不穩就落海了。呂世明提醒遊客，拍美照也要顧安全，避免站在船緣邊太久、不要背對海操作手機。（編輯：李亨山）1140623