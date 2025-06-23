國中生曾文水庫垂釣溺斃 嘉檢6/25解剖

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（中央社記者黃國芳嘉義市23日電）彰化縣14歲、國中生昨天跟隨父親至嘉義縣曾文水庫旁釣魚，疑失足落水，找到時已死亡；檢警今天相驗，研判國中生是生前落水，因案發狀況不明，25日將解剖釐清確切死因。

嘉義地檢署表示，檢警今天會同法醫相驗，死者國中生身體沒有外傷，有生前落水表徵，因案發狀況不明，加上附近無監視器，也無人目擊，因此，預計於25日解剖以釐清死亡原因與死亡方式。

警方表示，今年9月準備升上國中二年級的國中生，昨天上午由其父親莊姓男子駕車搭載南下嘉義縣大埔鄉的曾文水庫旁釣魚，莊男駕車到水庫旁後，就在車內休息，因父子曾至水庫附近垂釣多次，莊男放心由國中生先至水庫旁釣魚。

警方指出，莊男於昨天上午9時多有打電話聯繫上兒子，不過，過了1個小時就聯絡不上，便前往其子釣魚地點，僅發現手機、鞋子在地上，並沒有看到兒子，則開始在附近尋找，仍無發現兒子蹤跡，因水庫垂釣會時常變換釣魚地點，莊男也開車在附近尋找，仍無所獲，直到昨天下午近4時，驚覺事態嚴重，前往派出所報警。

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警方在附近調閱監視器，也無所獲，懷疑有落水的可能，通報消防人員協尋，於昨天晚上7時10分左右在釣魚處附近打撈到國中生，已明顯死亡。

警方說，研判國中生於昨天上午10時左右落水，莊男停車處與其子釣魚點相隔約70公尺，間隔間有雜草；至於從聯絡不上兒子到報案，相隔約6個小時，莊男陳述當時過於擔心及緊張，一直在四處尋找，並沒有注意到時間。（編輯：李淑華）1140623