台股跌313.72點
2025/6/23 13:44
（中央社台北23日電）台北股市今天開低走低，收盤跌313.72點，為21732.02點，跌幅1.42%，成交金額新台幣3076.01億元。
加權指數開盤為21750.70點，盤中最高21801.32點，最低21551.58點；不含金融股指數18839.65點，跌296.38點。
八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.71%、食品股漲0.50%、塑化股跌0.24%、紡織股跌1.55%、機電股跌1.78%、造紙股跌2.24%、營建股跌0.92%、金融股跌0.42%。
委買張數1755萬867張，委賣張數861萬4786張，成交張數554萬2649張。
收盤時上漲253家，下跌742家，持平73家。
成交量前5名個股為凱基金、群益台灣精選高息、元大台灣50、台新金、南亞科。
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漲幅前5名個股為欣興、隴華、遠見、福懋油、台揚。
跌幅前5名個股為聯強、巨庭、興泰、愛派司、時碩工業。1140623
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