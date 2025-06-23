總統團結國家十講 侯友宜：要先學會放下包容

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（中央社記者王鴻國新北23日電）新北市長侯友宜針對總統賴清德啟動團結國家十講表示，「十講不如實行」；團結台灣前，記得第一個要學會自我放下、包容體諒。

賴總統昨天啟動團結國家十講，首場赴新北市「國際扶輪社3490地區第九分區聯合例會」活動，他在年會中以「國家」為主軸發表演說，從考古、歷史、談到國家定義，並援引舊金山和約強調「中華人民共和國從未擁有台灣」、「中華人民共和國從未統治台灣任何一天」。

侯友宜今天到議會進行市政總質詢前接受媒體聯訪，談到對賴總統啟動團結十講的看法時表示，賴總統在各地開始十講，「那十講就不如實行」。

他表示，以色列跟伊朗的戰爭，台灣的態度如何？影響台灣在兩岸間的關係及國際上必須如何應對？這是民眾最關心的議題；財劃法、長照、居住正義及科技產業、能源問題是國內最關心的議題，「民眾想瞭解的問題有夠多」。

他說，賴總統說要團結台灣，「記得第一個就要學會自我放下、包容體諒」，不要去製造更多的對立跟衝突、不要給人家亂扣帽子、不要去蓄意站在自己的一個角度去批判事情，「做總統就是，台灣大家要團結，最重要從本身開始做起」。

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媒體追問是否和國民黨主席朱立倫去其他縣市為大罷免站台。侯友宜表示，「只要有時間，都樂於為所有認真做事的立委」，大家一起並肩作戰，他會尊重黨的規劃，在時間上能夠做到的，他都會全力以赴。

侯友宜談到前工務局長詹榮鋒去世的消息表示十分難過，詹榮鋒是非常認真、腳踏實地的人，非常感謝其為新北市的奉獻；詹榮鋒不但是他的好朋友，也是一個模範、學習典範，大家都認同的好公務人員。（編輯：張銘坤、黃名璽）1140623