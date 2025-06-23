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美攻擊伊朗全球航班繞過中東 美航空業陷更大風險

2025/6/23 13:45
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（中央社耶路撒冷22日綜合外電報導）一個監控飛航風險的組織今天警告，美國對伊朗核設施發動攻擊，可能會加劇美國航空公司在此區面臨的風險。同時，部分航空公司已取消往返杜拜與杜哈的航班。

路透社報導，由於以色列與伊朗互射飛彈，航空公司繼續避開中東大部分空域，這是在中東旅行面臨的最新動盪。

新加坡航空公司（Singapore Airlines）表示，在經過安全評估後，已取消從新加坡飛往杜拜的航班；英國航空公司（British Airways）也取消往返杜拜與杜哈的班機。

但在伊朗早先發射一連串飛彈後，以色列今天重新開放空域6個小時，以載回自6月13日以伊衝突爆發以來滯留海外的民眾。

以色列機場局（Israel's Airports Authority）表示，從明天開始，飛往以色列的所謂「救援航班」將擴增至每日24班，來自不同目的地，「這標誌著朝逐漸恢復例行國際旅行邁出一大步」。以色列機場局表示，從以色列起飛的每一個航班，最多可載運50名乘客。

分享飛航風險資訊的航空業會員組織OPSGROUP營運的網站Safe Airspace表示，美國對伊朗發動的攻擊，可能會加劇美國航空業者在此區面臨的風險。

Safe Airspace表示：「雖然尚未有針對民航的具體威脅，但伊朗先前曾警告將透過直接行動或如真主黨（Hezbollah）等代理人，報復攻擊美國在中東的軍事利益。」

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同時，航班追蹤網站FlightRadar24表示，航空公司持續在此區周圍進行航班改道。

FlightRadar24顯示，航空公司沒有飛越伊朗、伊拉克、敘利亞與以色列的空域。他們選擇像是經由裏海往北或是經由埃及與沙烏地阿拉伯往南的航線，即使這意味著燃料與人事成本增加，並拉長飛行時間。（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1140623

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