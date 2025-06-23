法國音樂節逾百人遭針扎 警方拘留12名嫌疑人

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（中央社巴黎22日綜合外電報導）法國官員今天表示，在一年一度的街頭音樂節期間，有145人通報遭注射器刺傷，警方已拘留12名嫌疑人。

法新社報導，數百萬群眾昨晚在法國各地參與音樂節（Fete de la Musique），當局表示，巴黎湧現「前所未見的人潮」。

在活動開始前，社群媒體上就有貼文號召要在音樂節期間對女性下手。

法國內政部表示，全國有145名受害者通報遭針頭刺傷，其中巴黎警方接獲13起報案。

官員並未說明這些是否為俗稱的「扎針下藥案」（needle spiking），即注入羅眠樂（Rohypnol）或伽瑪羥基丁酸（GHB）等迷姦藥，使受害者昏沉、失去意識，進而增加遭遇性侵風險。

內政部表示：「部分受害者已送醫院接受毒物檢測。」

巴黎檢方表示，已針對3起案件展開調查，報案者包括一名15歲女性與一名18歲男性，他們是在巴黎不同地點被針扎。

3名受害者皆表示感到身體不適。

除此之外，還有超過370人在音樂節期間因各種罪名被拘留，其中巴黎就有近90人被捕。

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有14名活動參與者傷勢嚴重，其中一名17歲少年下腹遭刺傷後坐在街頭，已送醫治療。

另有13名執法人員受傷。巴黎警察局長努涅（Laurent Nunez）說：「並未獲報發生重大事件。」（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1140623