網傳花蓮溪口濕地竟開發飯店 縣府：不在濕地範圍內

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（中央社記者李先鳳花蓮縣23日電）網傳花蓮溪口濕地有人蓋起一棟假民宿、違法開發真飯店，質疑附近都是農牧用地或保護區，卻能變更為建地；花蓮縣府指出，確認不在國家級濕地範圍內，此案已合法取得建照。

花蓮縣政府今天發布訊息表示，針對網路流傳「壽豐鄉花蓮溪口濕地有人假民宿真飯店、違法開發」的檢舉貼文，經查證後，此基地位於壽豐鄉山嶺段，經確認並不在內政部國家級濕地「花蓮溪口濕地保育利用計畫」範圍內，用地屬於丙種建築用地。

花蓮縣政府建設處長鄧子榆說明，經初步查詢，此案建蔽率40%、容積率120%，依建築法規申請並已合法取得建築執照，也完成山坡地水土保持計畫，目前整體開發流程均依法規辦理。

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鄧子榆表示，有關外界質疑申請人以「假民宿、真飯店」規模規避環評一事，經調閱個案申請資料，規劃為地上4層，1至3樓為餐廳，4樓為住宿空間，建照申請用途明確載明為「餐廳及住宿使用」，未超過「民宿管理辦法」15間以下及樓地板面積的規定。

對於民眾擔心是否有違法使用或規避監管等疑慮，鄧子榆指出，無論是建設處對於後續使用執照的核發程序，還是其他業務單位對於未來業者實際運用情形，都會依法嚴格把關，確保所有開發與使用行為均符合建築法及相關法令規定。（編輯：陳仁華）1140623