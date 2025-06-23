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財部第3季公債發行計畫 擬發650億元舉新還舊

2025/6/23 16:30
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（中央社記者張璦台北23日電）財政部今天公告114年度第3季公債發行明細，預定發行公債金額共3期、總金額新台幣650億元，是近7個季度以來預定發債規模首見低於1000億元，官員表示，此3期用途皆為舉新還舊。

為因應國庫調度及中央政府債務基金舉新還舊財務運作需要，助益債券市場殖利率曲線的建構，財政部表示，持續推動公債發行時程規律化作業，114年度公債發行計畫續採定期適量發行及「二階段公告」方式辦理，並逐季對外公告。

財政部先前已公告114年度全年公債發行規劃，第3季擬發行3期公債，即分別於7月、8月、9月，發行5年期 、10年期、20年期公債，並在今天進一步釋出發行明細。

根據財政部今天公告，今年第3季預定發行公債金額共650億元，7月新發行「114甲8期」公債200億元，8月增額發行「114甲7期」公債250億元，9月新發行「114甲9期」公債200億元。

檢視近年財政部各季公布的預定發行公債明細，今年第3季預定發行650億元，是近7個季度、即113年度第1季以來，單季預定發債規模首見低於1000億元。

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官員指出，今年第3季預定發行3期公債、總金額共650億元，都是用於舉新還舊，預定發債規模不到1000億元與市場殖利率高低無關。

國庫券方面，財政部表示，為支應國庫資金調度需求，114年度第3季必要時將發行國庫券。（編輯：林興盟）1140623

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