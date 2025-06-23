未來一週炎熱午後雷雨 週末留意熱帶擾動發展

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（中央社記者余曉涵台北23日電）交通部中央氣象署今天表示，未來一週各地高溫炎熱，午後有雷陣雨，25日及26日午後雷陣雨範圍擴大，桃園以北及中南部近山區都要注意，週末留意是否有熱帶擾動發展。

根據氣象署觀測，颱風聖帕今天下午2時的中心位置在北緯26.0度，東經143.8度，以每小時21公里速度，向西北進行。

氣象署表示，聖帕將朝日本方向前進，對台灣天氣沒有直接影響。

氣象署預報員劉沛滕向媒體說，明天天氣和今天類似，山區有午後雷陣雨，25日及26日時風向轉為偏南風，午後雷陣雨範圍會往西半部擴展，桃園以北、中南部近山區有午後雷陣雨。

劉沛滕指出，預計25日到26日太平洋高壓調整位置，南邊有低壓雲系上來，屆時27日受到南方雲系影響，南部及台東有不定時短暫陣雨，其他地區雲量增多，留意午後雷陣雨。

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溫度方面，劉沛滕說，太平洋高壓影響期間，到26日前西半部高溫攝氏33度到35度，局部地區36度以上，26日後因為雨勢，溫度會稍微下降。

劉沛滕提醒，太平洋高壓退開後，南邊的南海，菲律賓東方海面及關島附近海面都是相對低壓的環境，有熱帶性低氣壓或者颱風生成機率，屆時要再觀察是否會影響台灣。（編輯：管中維）1140623