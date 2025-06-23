彰化警休假銀行前見女形跡可疑 逮車手起出喪屍煙彈

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（中央社記者鄭維真彰化23日電）彰化縣警察局員林分局村上派出所巡佐賴志騰休假期間，發現1女於銀行前頻看手機形跡可疑，通報警網逮住女車手，並在其身上查獲依托咪酯，依涉洗錢防制法、毒品危害防制條例等送辦。

員林分局今天發布新聞稿表示，村上派出所巡佐賴志騰日前休假期間外出購物，行經員林市1家銀行前，發現1名女子舉止異常，不斷低頭查看手機，且東張西望，神情緊張，之後騎機車離去。

賴志騰察覺不對勁，立即通報線上警力支援盤查，發現這名24歲黃姓女子為詐騙集團車手，受指示攜帶提款卡到銀行提領現金。

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員警當場查扣新台幣12萬元、3張提款卡及俗稱喪屍煙彈的依托咪酯毒品毛重4.85克，將黃女依涉嫌詐欺、洗錢防制法及毒品危害防制條例移送彰化地方檢察署偵辦。

員林分局表示，賴志騰於休假外出途中，憑藉敏銳觀察力與豐富經驗，機警查獲車手，展現警察不分時段守護治安的堅定決心；此外，提醒民眾切勿輕信可疑電話或訊息，可撥打165反詐騙專線或報案電話110，以維護自身財產安全。（編輯：陳仁華）1140623