賴總統十講 黃國昌：講空話10遍不如認真做實事

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（中央社記者陳俊華台北23日電）總統賴清德啟動「團結國家十講」。民眾黨團總召黃國昌今天說，聽完後非常震驚，無法想像總統高度演說竟如此空洞，總統應優先回應人民關切的重要議題，「與其講空話講10遍，不如認真好好做一次實事」。

總統賴清德啟動團結國家十講，昨天首場赴新北市「國際扶輪社3490地區第九分區聯合例會」活動，他以「國家」為主軸發表演說，從考古、歷史、談到國家定義，並援引舊金山和約強調「中華人民共和國從未擁有台灣」、「中華人民共和國從未統治台灣任何一天」。

黃國昌在立法院受訪時表示，當初賴總統要發表「團結國家十講」時，民眾黨表達無法認同總統只是單方面布達，卻不回應人民關心的議題，感到遺憾；本於最高的誠意與善意，他與民眾黨秘書長周榆修等人昨天還是全程仔細聆聽賴總統演說。

黃國昌說，大家聽完後覺得非常震驚，無法想像以總統高度，竟發表如此空洞的演說，從盤古開天開始講，完全不知所云，到底要表達的重點是什麼。總統如果真的有這麼多時間，應優先回應人民關切的重要議題。

黃國昌表示，賴總統執政成績一片蒼白，舉凡從能源、電力、居住正義及司法改革等問題，大家都在等待總統回應與具體作為，總統原來這麼有空，發表一篇不知所云的演說，「與其講空話講10遍，不如認真好好做一次實事」，這才是總統該扮演的角色。

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媒體詢問，適逢美國對伊朗出兵，賴總統在發表團結十講是否有如活在平行時空。黃國昌說，面對各項民生、經濟議題，民眾希望政府有更積極作為，大家已從高度期待變成高度失望；賴總統以團結為名，實際上是在打高空，通篇講完內容卻空洞到讓人不知該如何吐槽。

黃國昌表示，另一方面，民進黨在全國號召全體黨公職人員啟動大罷免，在散播仇恨、製造衝突與分裂，賴總統與民進黨政府說一套、做一套的手腳，相信已清楚被台灣人民看破。（編輯：林興盟）1140623