7旬翁腹痛高燒嗜睡 膽結石塞膽管引感染

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（中央社記者曾以寧台北23日電）一名患有高血壓與糖尿病的近7旬男子，因右上腹疼痛及高燒送醫，雖經治療但1個月後病情急轉直下，黃疸、反覆高燒還嗜睡，診斷確認膽結石導致膽管阻塞，引發肝囊腫2度感染。

台北市立萬芳醫院消化內科主任張智翔今天透過新聞稿表示，這名患者1個月前因右上腹疼痛及高燒送醫，經診斷為急性膽囊炎，當時就有黃疸情況，懷疑膽管可能已有阻塞，並建議儘早處理膽結石，但病人及家屬考量整體身體狀況較為虛弱，且症狀已有改善，決定先不手術，採保守治療。

不料1個月後，患者再度出現腹痛、黃疸，伴隨深色尿液、反覆高燒及畏寒等症狀，入院時甚至已有嗜睡、神智不清現象。張智翔指出，患者經診斷確認為「膽結石導致膽管阻塞，進而引發肝囊腫2度感染形成肝膿瘍」，在接受內視鏡取石與膿腫抽吸治療後，病況逐漸穩定。

張智翔說明，膽囊的功能為儲存肝臟製造的膽汁，並經由膽管送入腸道。若膽囊內膽汁濃縮或流動不順，可能逐漸形成膽結石；結石若隨膽汁流動至不同位置，可引發各種併發症，如阻塞膽囊出口造成急性膽囊炎，或卡在膽管中導致黃疸或急性膽管炎等。

他指出，當膽管被結石阻塞，膽汁無法順利排出，細菌可能由腸道逆行侵入肝臟。若肝臟內原已存在良性囊腫，便可能成為細菌溫床，進而引發「2度感染性肝膿瘍」。這類併發症雖較少見，若未及時治療，對年長且患有糖尿病等高危險群，極易發展為敗血症，後果不堪設想。

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肝囊腫又稱肝水泡，張智翔說，其在臨床上頗為常見，民眾接受超音波檢查時常被診斷為良性的肝臟結構異常。這名病人經膽管內視鏡手術移除結石、抽吸遭感染的囊腫後，症狀改善。

張智翔提醒，膽結石可發生於任何年齡層，其中又以肥胖、女性、40歲以上及有生育經驗者為較常見。若在健檢中發現膽結石但無明顯症狀，可先觀察；但若出現飯後右上腹痛、黃疸、灰白便等典型症狀，或急性發炎反應，應及早處理，以避免病情反覆惡化或引發更嚴重併發症。並提醒日常應避免過度油膩飲食，並定期健康檢查，是預防膽結石的有效方式。（編輯：管中維）1140623