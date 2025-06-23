涉以色列間諜活動遭定罪 伊朗男子遭處絞刑

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（中央社德黑蘭23日綜合外電報導）伊朗和以色列的戰爭已進入第11天。伊朗司法部門表示，1名從事以色列間諜活動而遭定罪的男子今天被處決。

法新社報導，根據伊朗司法機關，「沙耶斯特（Mohammad-Amin Mahdavi Shayesteh）因與猶太復國主義政權（指以色列）進行情報合作，今天清晨被處以絞刑。」

沙耶斯特據稱與以國對外情報機構「摩薩德」（Mossad）有關聯。他還因與總部位於倫敦的波斯語電視台、常批評伊朗政府的「伊朗國際」（Iran International）合作而遭定罪。

伊朗認為，伊朗國際電視台與以色列有關聯。

2022年，時年22歲的庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）因遭道德警察指控違反伊斯蘭穿著規定而被拘留，之後在拘留期間死亡，引發全國示威活動，當時伊朗當局就將「伊朗國際」電視台認定為「恐怖組織」。

伊朗當局經常逮捕或處決其指控與外國（尤其是宿敵以色列）情報機構合作的個人。

伊朗當局22日矢言將加快審理此類案件。同日，司法部門宣布處決莫薩耶比（Majid Mosayebi），他也因擔任摩薩德特工遭定罪。

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伊朗司法總監艾杰（Gholamhossein Mohseni Ejei）告訴國營電視台，當局將更加迅速地處理安全相關案件，「特別是涉及篡奪政權（指以色列）和充當敵人第五縱隊的案件」。

據國際特赦組織（Amnesty International）等人權組織，伊朗是世界上處決人數第2多的國家，僅次於中國。（譯者：劉淑琴/核稿：施施）1140623