台鐵新票價上路 陳世凱視察並籲加強旅客溝通

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（中央社記者余曉涵台北23日電）台鐵自今天起調漲票價，交通部長陳世凱前往台鐵應變小組視察表示，票價調整得以順利上線，是台鐵與社會各界長時間共同準備的成果。他並提醒台鐵持續加強旅客溝通。

台鐵公司董事會今年2月5日通過票價調漲案，平均調幅26.8%，交通部費率委員會於2月21日審議通過，新票價6月23日起上路，這也是台鐵30年來首度調漲；而台鐵也將在6月26日起進行年度改點，共調整386列次。

因應票價調整，台鐵成立「台鐵票價調整一級應變小組」，台鐵董事長鄭光遠昨晚也親自視察整備情形，確認各單位任務分工、作業規劃與整體進度。

交通部長陳世凱今天上午前往視察，了解台鐵應變小組運作情況。陳世凱除了確認全系統營運順暢無虞，同時亦提醒台鐵持續加強旅客溝通。

陳世凱表示，今天票價調整得以順利上線，為台鐵與社會各界長時間共同準備的成果，除了感謝台鐵按部就班完成各項整備工作，也請台鐵持續加強第一線員工的訓練及訊息同步，以即時回應旅客對於票價調整後各項詢問，滿足旅客需求。

鄭光遠指出，此次為台鐵睽違30年來首次辦理票價調整，並提出「台鐵花東會員優惠措施」，以照顧花東居民城際運輸需求，這次調整不僅關係台鐵未來的永續經營方向，更與全民權益密切相關。

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台鐵表示，針對這次調整，台鐵全台各車站票務系統、自動閘門設備及各列車掌上型補票機，皆已於今天上午完成版本更新與確認作業，同步更新項目包括調整後新票價、各縣市社福卡扣點、站間里程資料、貨運運費、行李包裹運費與遺失物迴送費等，並已依照最新標準全面套用。

此外，台鐵表示，官網運送契約條款亦完成修正上線，確保新制自今天起正式生效、全面落實。（編輯：吳素柔）1140623