全國漁會招募143人 6/30至7/7受理報名

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（中央社記者汪淑芬台北23日電）全國35家漁會為充實人力資源與引進新血，將招募143人，6月30日至7月7日受理報名，8月16日將在台北舉行新進人員統一考試。

中華民國全國漁會今天發布新聞稿，全國各級漁會為充實人力資源與引進新血，招募有志參與台灣漁業及服務漁民的優秀青年，8月16日將在台北舉行第10次新進人員統一考試。

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全國漁會表示，考試分為會務、財務、業務、資訊管理四大類，共有35家漁會開出143名缺額。考試簡章自6月23日起在全國漁會網站提供下載，6月30日起至7月7日，在各出缺漁會分別受理報名，相關招考資訊及簡章可上全國漁會網站（http://www.rocnfa.org.tw）查詢。

全國漁會說，漁會是由漁民組成的漁業團體，為公益性社團法人，新進初階11職等人員的薪資，依各漁會財務狀況，平均約為新台幣3萬5000元、最高約4萬3400元。（編輯：吳素柔）1140623