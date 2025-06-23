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林俊憲會勘台南通學步道 2校獲經費改善

2025/6/23 15:30
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（中央社記者楊思瑞台南23日電）民進黨立委林俊憲今天會同內政部國土署及台南市政府相關單位，會勘南寧高中及安平區西門實驗小學周邊通學步道設置情況，並爭取中央與地方合作投入近新台幣7000萬元經費改善。

林俊憲表示，近期發生不少令人遺憾的交通意外事件，其中在校園周邊的交通意外，更讓許多家長感到憂心，南寧高中周邊緊鄰重劃區，住家眾多，西門實驗小學則位在安平老街區，居民與假日遊客眾多，使用狀況頻繁，均需要做好完整規劃。

林俊憲指出，很高興在中央與地方合作下，成功爭取到預算進行兩校周邊通學步道改善工程，希望能積極完善校園周邊交通環境，給學生、家長及附近地區居民更安全行走空間。

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林俊憲服務處提供資料指出，在114年台南市通學區示範計畫中，將進行南寧高中通學步道縫合工程，總經費約新台幣5600萬元，包括人行道、路口安全改善、植栽綠美化、強化路口照明等工程，將有效改善現有人行路網，增加步行安全。

林俊憲服務處指出，西門實驗小學為開放式校園設計，使用狀況頻繁，周邊人行道已有地磚隆起或沉陷造成不平整，導致行人容易絆倒情況，將透過總經費1356萬元改善工程，進行既有人行道路口安全改善，讓行人走得更安全舒適。（編輯：李淑華）1140623

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