加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
博愛座改優先席立院初審 法條對象老弱婦孺修正為其他有實際需求者
首頁 / 生活

農藥殘留監測82件不合格 日本草莓入列

2025/6/23 16:08
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北23日電）衛生福利部食品藥物管理署今天公布今年3至4月市售蔬果農產品農藥殘留監測結果，發現82件不合格，其中有日本進口草莓、伊朗進口玫瑰花等，在農藥殘留不合格名單。

食藥署執行「114年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫」，分析過往違規大數據資料，以風險為基礎精準抽樣方式抽樣611件農產品加強監測，檢驗結果532件符合規定，合格率87.1%；從其他市售蔬果中隨機選取266件樣品，檢驗結果263件符合規定，合格率98.9%。

這次不合格名單中，1批草莓含有不得檢出的農藥亞派占（Isopyrazam）1.13ppm。食藥署南區管理中心主任魏任廷接受媒體聯訪時表示，這批草莓是日本進口，已裁罰進口商新台幣6萬元。

同進口商在這次3至4月監測再度被發現有1批草莓不合格，有不得檢出的農藥賜派滅（Spirotetramat）0.19ppm。魏任廷表示，由於該進口商2度違規，後續再被加重裁罰12萬元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

這次監測不合格者還有1批玫瑰花，魏任廷說明，這批玫瑰花是從伊朗進口，驗出賽滅寧（Cypermethrin）0.15ppm，這個農藥不可以使用在該品項。

另外，1批中國進口白木耳驗出益達胺（Imidacloprid）0.32ppm，不符使用規定；1家餐廳的香菜被發現不得檢出的陶斯松（Chlorpyrifos）0.02ppm、愛殺松（Ethion）0.02ppm，魏任廷說，香菜是國內生產者，將進一步調查處辦。（編輯：管中維）1140623

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

48
更多編輯台推薦新聞：