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黑豬掉落國道趴趴走釀追撞 貨車駕駛將挨罰

2025/6/23 15:24（6/23 16:11 更新）
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國道1號北上苗栗銅鑼路段23日出現一隻黑豬穿梭在車道上，國道警方查出，豬隻是從一輛貨車掉落，將對貨車駕駛開罰。（翻攝自國道即時路況）中央社記者管瑞平傳真 114年6月23日
國道1號北上苗栗銅鑼路段23日出現一隻黑豬穿梭在車道上，國道警方查出，豬隻是從一輛貨車掉落，將對貨車駕駛開罰。（翻攝自國道即時路況）中央社記者管瑞平傳真 114年6月23日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣23日電）國道1號北上苗栗銅鑼路段今天出現1隻黑豬穿梭在車道上，造成2部車輛為閃避煞停追撞，所幸無人受傷。國道警方查出，豬隻是從1輛貨車掉落，將對貨車駕駛開罰。

遭追撞車輛駕駛指出，上午11時許行經國道1號北上銅鑼往苗栗路段，突然看到1頭黑豬衝向車道，他和前方大約5部車輛都緊急煞車閃避，但後方車輛疑似來不及反應，直接撞上車尾，2部車和引發事故的黑豬當時都停在內側車道。

國道公路警察局第2大隊接獲通報，派員趕往並協請國道救援隊協助處理，但黑豬見到有人上前，再次上演脫逃技巧，拖吊車駕駛連續2次想要利用繩索綁住黑豬後腿，未料都被輕巧地跳躍逃脫，為避免黑豬再次衝向車道，拖吊車駕駛只能先行作罷。

之後，黑豬順著路肩慢慢走接近避車彎，拖吊車駕駛隨即前後包抄，將黑豬逼到角落，再以吊帶和繩索五花大綁，才順利把重達120公斤的大黑豬搬運上拖吊車，結束黑豬國道趴趴走的驚魂記。

國道警方調查，陳姓男子（69歲）駛大貨車從苗栗三義載運豬隻準備前往苗栗肉品市場，行經國道1號北上142.8公里銅鑼路段，其中1隻黑豬自車斗掉落，造成後方趙姓女子（32歲）駕駛自小客車撞擊前方因閃避豬隻的鄭姓男子（32歲）車輛，2人酒測值均為零。

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大貨車陳姓駕駛對於豬隻掉落渾然不知，事後經警方通知才知道車上少了1隻。

國道公路警察局第2大隊表示，車輛行駛中，相關物品應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免滲漏、飛散、脫落、掉落造成類似事故發生，危害自身及其他用路人之安全，如有違反，將依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款規定開罰，處汽車駕駛人新台幣3000元以上1萬8000元以下罰鍰，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照，如致生往來危險，將依公共危險罪究辦。（編輯：方沛清）1140623

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陳姓男子23日駕駛大貨車從苗栗三義載運豬隻準備前往苗栗肉品市場，行經國道1號北上142.8公里銅鑼路段時，其中一隻黑豬自車斗掉落，造成2部車輛為閃避煞停追撞，所幸無人受傷。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 114年6月23日
陳姓男子23日駕駛大貨車從苗栗三義載運豬隻準備前往苗栗肉品市場，行經國道1號北上142.8公里銅鑼路段時，其中一隻黑豬自車斗掉落，造成2部車輛為閃避煞停追撞，所幸無人受傷。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 114年6月23日
一輛運豬貨車23日行經國道1號北上銅鑼往苗栗路段，其中一隻重達120公斤的大黑豬掉落車道，警方協請國道救援隊出動拖吊車將其吊離現場。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 114年6月23日
一輛運豬貨車23日行經國道1號北上銅鑼往苗栗路段，其中一隻重達120公斤的大黑豬掉落車道，警方協請國道救援隊出動拖吊車將其吊離現場。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 114年6月23日
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