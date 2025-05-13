高市湖內區國小驚見山豬 校長：一下子就離開了

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（中央社記者林巧璉、張已亷高雄13日電）高雄市湖內區明宗國小昨天上午有山豬造訪，警方表示未接獲報案，經確認動物未驚擾師生。明宗國小校長黃俊傑說，山豬沿著校園矮圍牆跑來跑去，一下子就離開了。

1位民眾昨天在社群媒體臉書Facebook社團說，載小孩上學的路上看到1隻山豬飛奔進入學校操場，「不知道牠今天上了幾堂課，有沒有被家長領回家」，這隻噸位不小，大家要小心。

黃俊傑今天告訴中央社記者，根據目擊民眾說法，山豬大約是在昨天上午7點40分左右現身，大概只有2分鐘就匆匆離開；牠沿著學校的矮圍牆跑來跑去，跑到操場一下又馬上衝出去，沒有進到校園，也沒有驚擾到師生。

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高雄市警察局湖內分局表示，未接獲報案，經與校方確認，動物沒有跑進學校，沒有人員受傷與驚擾。根據警方提供的監視器畫面可看到1隻疑似山豬的動物在馬路上快速奔跑，當時正是交通尖峰時段，所幸未釀成交通事故。

警方表示，此黑色動物疑似是豬隻，但因動物當下自行離去，不能確定是什麼動物，將持續調閱監視器釐清，如可確認飼主，將依道路交通管理處罰條例第84條舉發。（編輯：方沛清）1140513