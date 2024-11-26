男酒駕聯結車掉落鋼梁致2傷 桃園警逮人開單送辦

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（中央社記者吳睿騏桃園26日電）國道公路警察局表示，國2東向19公里大湳段，今天有車疑因載運鋼梁不穩掉落對向車道致2駕駛輕傷，警方在平鎮查獲酒駕肇事黃姓男子到案，除開單舉發外也將依涉公共危險罪移送。

國道公路警察局第六公路警察大隊龍潭分隊長陳旺廷下午接受媒體聯訪表示，上午10時45分，國道2號東向19公里處大湳路段，一部不明車輛於行駛途中疑因載運鋼梁不穩妥，掉落至對向車道，導致西向42歲曹姓男子駕駛的小貨車及53歲吳姓男子駕駛的小客車遭掉落物砸中。

陳旺廷指出，現場2人受到輕傷，其中吳男頭手擦挫傷，曹男則是手腳擦挫傷，2名傷者意識清楚，送恩主公醫院救治，初步了解2車駕駛無飲酒情形，至於詳細肇事原因有待警方進一步釐清，現場交通狀況一度發生壅塞，後於中午12時37分順利排除，車流逐漸恢復順暢。

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陳旺廷說，經調閱CCTV及相關影像，在桃園市平鎮區查獲肇事的營業半聯結車，並通知年約28歲的駕駛黃男到案說明，經實施酒測後有酒精反應，另外載運貨物未綑紮牢固，致掉落及肇事逃逸，除依規定開單舉發外，將依涉嫌公共危險罪移送桃園地方檢察署偵辦。

警方呼籲，國道散落物阻礙交通並容易引發事故，除處罰新台幣9000元至1萬8000元罰鍰，並負擔處理作業費每半小時3000元，肇事致人傷亡還會吊扣、吊銷駕照，嚴重時也將以公共危險罪究辦。提醒民眾上路前檢視貨物是否穩妥，避免「貨物掉落，飛來橫禍」造成事故。（編輯：李錫璋）1131126