台中外埔大黑豬逛大街 警民協力趕回豬舍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中23日電）台中市外埔區土城路上日前深夜有民眾發現一頭大黑豬在路上逛大街，引來好奇民眾圍觀，飼主接獲通知後趕來抓豬，寒風中警民協力下，終於將大黑豬趕回豬舍。

台中市大甲警分局今天發布新聞稿指出，日前晚間接獲民眾報案，外埔區土城路上發現一隻壯碩大黑豬在路上散步。鄰近有居民在住家旁的豬舍飼養了50頭豬，當天下午飼主夫妻餵完豬後，未注意鐵柵門是否關緊，導致其中一頭大黑豬趁機逃出豬舍。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

安定派出所員警巡邏至該路段時，多名民眾攔下巡邏車並告知有一頭豬跑到馬路上，大黑豬不按「交通規則」四處奔跑。員警當即展開行動，一名警員開巡邏車尾隨其後，開啟警示燈提醒來車避讓，另名警員則在寒風中下車與民眾合力驅趕豬隻。

飼主許姓夫妻在居民通知後趕赴現場協助，歷經30多分鐘努力後，終於將大黑豬趕回豬舍。許姓夫妻感謝警方協助，並表示日後會加強豬舍的圍欄管理，以避免類似事件再發生。（編輯：張雅淨）1131223