川普稱摧毀伊朗核設施 多國呼籲對話化解中東危機

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（中央社華盛頓/柏林/巴黎/雪梨22日綜合外電報導）美國總統川普今天堅稱美軍空襲摧毀了伊朗核設施，其他官員則謹慎表示損害程度仍不明朗。針對中東局勢，德國、法國和澳洲紛紛呼籲尋求外交途徑解決衝突，以免情勢愈演愈烈而失控。

法新社報導，川普今天在社群媒體上寫道：「衛星影像顯示，伊朗所有核設施都遭受重大破壞。用『徹底摧毀』來形容非常貼切！」但他未公布相關影像。

他還說：「最嚴重的損害發生在地下深處。正中紅心！」

根據德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）的發言人，在美國對伊朗3處核設施發動攻擊後，梅爾茨呼籲迅速恢復外交對話。

發言人柯內留斯（Stefan Kornelius）說，梅爾茨認為伊朗「必須立即與美國及以色列展開談判，尋求外交途徑解決衝突」。

柯內留斯表示，德國政府相信「伊朗核計畫大部分已遭空襲破壞」。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天在巴黎舉行的國防會議上警告，中東情勢恐愈演愈烈而失控。

他說：「單靠軍事手段無法達成預期效果。恢復外交與技術層級的對話，是實現我們共同目標的唯一途徑，也就是防止伊朗取得核武。」

然而，馬克宏並未直接譴責美國史無前例的介入行動。

路透社報導，澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）接受訪問時表示坎培拉支持美國對伊朗的打擊行動，並且呼籲情勢降溫以及重返外交途徑。

她還說：「我們支持美國為防止伊朗取得核武所採取的行動。」

黃英賢在一連串電視與廣播訪問中表示，這次攻擊是澳洲安全盟友美國所採取的單方面行動，澳洲正與英國及其他國家一同呼籲伊朗重返談判桌。

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她在坎培拉對記者表示：「我們不希望看到情勢升級。」

在黃英賢與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）通話後，澳洲已於20日關閉駐德黑蘭大使館。目前約有2900名澳洲公民在伊朗，另有1300人在伊拉克，正尋求離境。（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1140623