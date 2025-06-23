加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 國際

川普稱摧毀伊朗核設施 多國呼籲對話化解中東危機

2025/6/23 14:26
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓/柏林/巴黎/雪梨22日綜合外電報導）美國總統川普今天堅稱美軍空襲摧毀了伊朗核設施，其他官員則謹慎表示損害程度仍不明朗。針對中東局勢，德國、法國和澳洲紛紛呼籲尋求外交途徑解決衝突，以免情勢愈演愈烈而失控。

法新社報導，川普今天在社群媒體上寫道：「衛星影像顯示，伊朗所有核設施都遭受重大破壞。用『徹底摧毀』來形容非常貼切！」但他未公布相關影像。

他還說：「最嚴重的損害發生在地下深處。正中紅心！」

根據德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）的發言人，在美國對伊朗3處核設施發動攻擊後，梅爾茨呼籲迅速恢復外交對話。

發言人柯內留斯（Stefan Kornelius）說，梅爾茨認為伊朗「必須立即與美國及以色列展開談判，尋求外交途徑解決衝突」。

柯內留斯表示，德國政府相信「伊朗核計畫大部分已遭空襲破壞」。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天在巴黎舉行的國防會議上警告，中東情勢恐愈演愈烈而失控。

他說：「單靠軍事手段無法達成預期效果。恢復外交與技術層級的對話，是實現我們共同目標的唯一途徑，也就是防止伊朗取得核武。」

然而，馬克宏並未直接譴責美國史無前例的介入行動。

路透社報導，澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）接受訪問時表示坎培拉支持美國對伊朗的打擊行動，並且呼籲情勢降溫以及重返外交途徑。

她還說：「我們支持美國為防止伊朗取得核武所採取的行動。」

黃英賢在一連串電視與廣播訪問中表示，這次攻擊是澳洲安全盟友美國所採取的單方面行動，澳洲正與英國及其他國家一同呼籲伊朗重返談判桌。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

她在坎培拉對記者表示：「我們不希望看到情勢升級。」

在黃英賢與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）通話後，澳洲已於20日關閉駐德黑蘭大使館。目前約有2900名澳洲公民在伊朗，另有1300人在伊拉克，正尋求離境。（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1140623

黃英賢
伊朗安全情勢惡化 澳洲駐德黑蘭大使館暫停業務以色列伊朗衝突升高 多國啟動撤僑行動
坎培拉
五角大廈：美要求澳洲國防支出提高到GDP的3.5%澳洲智庫：中國威脅下 台灣須速解決國安預算爭議
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

70
更多編輯台推薦新聞：