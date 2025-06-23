守護國家汪汪隊 執勤犬專屬保險將上路

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（中央社記者汪淑芬台北23日電）檢疫、緝毒、搜救等執勤犬，扮演維護公共安全角色，但以往被排除在寵物保險外。農業部推動執勤犬強制納保，南山產險開發專屬保單將上路，執勤犬退役後醫療也擬納保。

農業部今天舉行「公私協力守護國家汪汪隊！全台首創執勤犬專屬保險上路」記者會。

農業部長陳駿季說，到今年3月，政府部門現役執勤犬有292隻，這些經過千挑萬選並受訓合格的執勤犬，包括檢疫犬、緝毒犬、警犬、搜救犬、國防軍犬及偵蒐犬，分別投入邊境檢疫、毒品查緝、災難搜救、治安維護等高風險工作，扮演維護公共安全重要角色，但以往保險公司以執勤犬不是寵物，排除在寵物保險外。

陳駿季說，執勤犬背負的責任重大，政府更應確保其動物福利，為完善執勤犬照護與醫療風險管理，農業部推出ESG媒合方案及訂定執勤犬強制納保規定，以公私協力模式，促成南山產物保險為執勤犬量身打造專屬保單，保費由農業部全額支付。

陳駿季說，第1階段是先針對公部門執勤犬在執勤期間的保險，第2階段還會推動執勤犬退役後的醫療保障，搜救犬也能納保，政府可以考慮給予部分補助。

南山產物保險公司總經理林宜孝說，目前設計的執勤犬專屬保單，每隻1年的保費是新台幣1萬3374元，門診給付是1次1200元，保險期間1年最高給付5次，其他理賠分別是住院5000元、手術6萬元、喪葬5000元。

陳駿季說，執勤犬專屬保單已設計好，行政流程完成後，9月就可開放投保，而強制納保的「政府部門執勤犬照護管理規則」明年1月實施，保險就是以備不時之需，希望更多保險公司也能思考將執勤犬納保，讓更多的動物福利可以落實。

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台灣工作犬發展協會理事長關心羚說，中暑是執勤犬遇到傷害的第1名，執勤犬在災難場所很容易有呼吸道受傷，有些執勤犬也可能得到癌症，醫療費很龐大，而公部門的經費有限，保險可以讓執勤犬生了重病時，醫療獲得保障。

關心羚說，執勤犬大約在2到3歲較穩定時，開始執行任務，平均工作4到7年退役，退役後的醫療也應有保障，但現在退役執勤犬只有在送養後給包飼料；執勤犬在退役後都會面臨疾病問題，執勤犬並非自己選擇要當公務員，既然是被選擇，政府就應多給一些保障。（編輯：吳素柔）1140623