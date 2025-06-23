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復興區設YouBike站點 張善政：桃園最後1塊拼圖

2025/6/23 14:19（6/23 14:31 更新）
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桃園市政府在復興區設置介壽國中停車場、仁愛停車場及角板山公園3處YouBike站點，交通局表示，3處租借站點共設有126柱，提供在地居民與旅客便利、低碳且具機動性的交通選擇。中央社記者吳睿騏桃園攝 114年6月23日
桃園市政府在復興區設置介壽國中停車場、仁愛停車場及角板山公園3處YouBike站點，交通局表示，3處租借站點共設有126柱，提供在地居民與旅客便利、低碳且具機動性的交通選擇。中央社記者吳睿騏桃園攝 114年6月23日
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（中央社記者吳睿騏桃園23日電）桃園市政府今天在復興區啟用公共自行車YouBike服務，設置介壽國中停車場、仁愛停車場及角板山公園3處站點，桃園市長張善政希望，透過最後一塊拼圖的完善讓遊客交通更方便。

張善政上午出席「Pyasan也能騎—YouBike全桃園都有」記者會，他接受媒體聯訪表示，復興區佈建YouBike的難度較高，市府在介壽國中停車場、仁愛停車場及角板山公園佈建站點，希望遊客可開車到停車場再騎乘YouBike到角板山公園，「這是桃園YouBike最後1塊拼圖」，桃園市13區都已有站點，目前共有576站，相信需求還會繼續成長。

微笑單車公司董事長劉麗珠說，復興區非常適合用電輔車進行短程觀光旅遊，市府在停車場佈建站點是正確方向，民眾可在停車後轉騎乘YouBike進入商圈逛買，很高興復興區終於設置YouBike，期待觀光客善用電輔車的方便節省體力，多多到復興區觀光旅遊採買水果。

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交通局表示，復興區擁有豐富的原鄉文化與自然景觀，每年吸引大量旅客造訪。3處租借站點共設有126柱，提供在地居民與旅客便利、低碳且具機動性的交通選擇，首波投入48輛自行車（含2.0及2.0E電輔車），並於車柱及車身上融入當地泰雅文化特色，交通局也會依未來使用情形進行擴充站點數量及車輛配置，靈活調整服務能量。

交通局說，YouBike使用量隨著站點的增設持續上升，今年5月總使用量更創下歷史新高的123萬9974人次，桃園市引進YouBike後，累積使用人次已達9668萬人次，預計於9月達到使用人次破億的里程碑。（編輯：李淑華）1140623

桃園市政府23日在復興區啟用公共自行車YouBike服務，設置介壽國中停車場、仁愛停車場及角板山公園3處站點，桃園市長張善政（後排右5）希望，透過最後一塊拼圖的完善讓遊客交通更方便。中央社記者吳睿騏桃園攝 114年6月23日
桃園市政府23日在復興區啟用公共自行車YouBike服務，設置介壽國中停車場、仁愛停車場及角板山公園3處站點，桃園市長張善政（後排右5）希望，透過最後一塊拼圖的完善讓遊客交通更方便。中央社記者吳睿騏桃園攝 114年6月23日
張善政
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