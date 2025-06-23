台中綠1公車連2天末班車延遲 市府促業者改善

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中23日電）有民眾在網路上指出，台中市綠1公車21、22日晚間11時的末班車未發，不滿市府公車營運管理不當，交通局表示，假日夜間車潮影響班次準點，請客運業者滾動調整時刻穩定服務。

為銜接台中捷運綠線與周邊地區，台中市政府設置公車綠1線，方便通勤族與學生轉乘。有民眾在社群平台發文，綠1線北屯總站晚間11時的末班車，6月21日與22日都未發車，質疑市府對公車營運管理不當。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

交通局透過文字稿表示，經調閱公車動態系統行車紀錄，中鹿客運綠1路公車6月21、22日原訂晚間11時末班車班次，受假日夜間出遊車潮影響，導致延誤約20分鐘發車。交通局將請中鹿客運視實際路況，滾動檢討發車時刻，以提供民眾穩定的公車服務。

中鹿客運指出，21、22日的末班車都有發車，但因該夜班駕駛駕車態度嚴謹，行駛速度較慢，發車時遇到尖峰時間車潮較多影響，發車首趟有準點，接續的趟數則逐漸延遲，到了末班車已延遲20分鐘，將要求駕駛在安全行駛的前提下，發車時間要準時，若民眾苦等不到公車，可撥打客服專線查詢車輛狀況。（編輯：李淑華）1140623