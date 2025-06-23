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裕文國小獲澳洲學校管弦樂節金賞獎 創台灣首例

2025/6/23 13:26（6/23 13:36 更新）
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台南市東區裕文國小管樂團參加澳洲第63屆澳洲學校管弦樂節，獲「金賞獎」肯定，樂團指揮老師許家銘（左）代表領取。（裕文國小提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年6月23日
台南市東區裕文國小管樂團參加澳洲第63屆澳洲學校管弦樂節，獲「金賞獎」肯定，樂團指揮老師許家銘（左）代表領取。（裕文國小提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年6月23日
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（中央社記者楊思瑞台南23日電）台南市東區裕文國小管樂團受邀參加第63屆澳洲學校管弦樂節，進行音樂比賽與國際交流，成為首支參與這項比賽的台灣小學團隊，並獲本屆最高榮譽「金賞獎」，為台灣爭光。

裕文國小校長陳彥宏透過新聞稿表示，裕文國小管樂團受邀參加第63屆澳洲學校管弦樂節（63rd Australian School Band and Orchestra Festival），成為台灣首支踏上澳洲學校管弦樂節舞台的小學團隊，「是無上榮耀，孩子們用音樂感動世界，也讓世界聽見台灣的美好與教育力量」。

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陳彥宏表示，此次共有5名師長帶領24名學生前往澳洲，參加於19日至27日舉行的活動，不僅展現音樂實力，更是文化交流里程碑，孩子們在正式比賽中演出精準、音色渾厚，團隊默契十足，最終獲評審一致讚賞，獲頒「金賞獎」殊榮。

他說，除了比賽表現傑出，團隊亦與當地學校進行音樂與文化交流，透過合奏、遊戲與互動，建立跨國友誼，拓展學生國際視野，未來將持續以音樂為橋梁，推動國際教育，鼓勵學生邁向世界、創造未來。（編輯：黃名璽）1140623

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